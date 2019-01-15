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15.01.2019, Киев
 
Политика, Россия, Украина
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Верховная Рада примет пакет законов о военнопленных

В Российской Федерации удерживаются сотни политзаключенных, имеющих украинское гражданство.

С таким утверждением в ходе согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады выступила вице-спикер Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Более сотни политзаключенных незаконно удерживаются там. Вы знаете, что и я писала эти письма, мы получали ответы, от Сенцова и других. В этом контексте я хочу попросить парламент, чтобы мы поставили на голосование пакет из семи законопроектов, которые касаются статуса военнопленных», – сказала Геращенко.

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