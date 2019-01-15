Верховная Рада примет пакет законов о военнопленных
В Российской Федерации удерживаются сотни политзаключенных, имеющих украинское гражданство.
С таким утверждением в ходе согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады выступила вице-спикер Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Более сотни политзаключенных незаконно удерживаются там. Вы знаете, что и я писала эти письма, мы получали ответы, от Сенцова и других. В этом контексте я хочу попросить парламент, чтобы мы поставили на голосование пакет из семи законопроектов, которые касаются статуса военнопленных», – сказала Геращенко.
Метки: Верховная Рада, Ирина Геращенко
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.