«Вешать будем потом»: В США рассказали, как обманут Кремль по Украине

Отказ США от поддержки вступления Украины в НАТО – временная мера, необходимая для того, чтобы успокоить Кремль и добиться его согласия на остановку наступления и СВО.

Об этом в эфире телеканала Al Jazeera English заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«США могут заявить, что не будут поддерживать Украину, и это будет равносильно тому, что США при президенте Трампе не поддержат Украину. У нас будут новые выборы, будет новый президент, посмотрим, что будет дальше. В любом соглашении, если оно будет заключено, этот пункт будет опущен, и администрация Трампа заявит, что не будет его поддерживать. А в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, Украина станет членом НАТО», – сказал Волкер.

Он обратил внимание, что в «мирном соглашении» надо прописывать «гарантии безопасности» для Украины – «чтобы ей больше не угрожало вторжение со стороны России».