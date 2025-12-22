«Вешать будем потом»: В США рассказали, как обманут Кремль по Украине
Отказ США от поддержки вступления Украины в НАТО – временная мера, необходимая для того, чтобы успокоить Кремль и добиться его согласия на остановку наступления и СВО.
Об этом в эфире телеканала Al Jazeera English заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«США могут заявить, что не будут поддерживать Украину, и это будет равносильно тому, что США при президенте Трампе не поддержат Украину. У нас будут новые выборы, будет новый президент, посмотрим, что будет дальше.
В любом соглашении, если оно будет заключено, этот пункт будет опущен, и администрация Трампа заявит, что не будет его поддерживать. А в долгосрочной перспективе, на мой взгляд, Украина станет членом НАТО», – сказал Волкер.
Он обратил внимание, что в «мирном соглашении» надо прописывать «гарантии безопасности» для Украины – «чтобы ей больше не угрожало вторжение со стороны России».
«Если мы привыкнем давать Украине гарантии безопасности, возможно от США и точно от европейских союзников по НАТО, в какой-то момент все зададутся вопросом, почему в Европе две системы, одна для всех, кроме Украины, а другая для Украины? Почему бы нам просто не принять Украину в НАТО? И в какой-то момент, когда боевые действия прекратятся, это может показаться возможным. Но в краткосрочной перспективе, я думаю, де-факто ничего не изменится. Ни членства в НАТО, ни каких-либо пунктов в договоре», – заявил Волкер.
