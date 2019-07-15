Viber решил обслужить маргинальных белорусских националистов

15.07.2019, Москва, Елена Острякова

Мессенджер Viber запускает программу в поддержку белорусского языка. Компания уже презентовала стикеры «Лесовичок», которыми стало можно пользоваться с 7 июля — в день рождения белорусского поэта Янки Купалы, которого националисты считают одним из своих символов.

Об этом сообщает сайт «Будем белорусами», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перевод программы на белорусский язык является частью глобального плана Viber, в рамках которого большое внимание уделяется местным потребностям пользователям», – говорится в статье.

Примечательно, что, согласно статистики, 85% белорусских школьников выбирают обучение на русском, процент выбирающих белорусский язык снижается.