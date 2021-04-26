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26.04.2021
 
Дзен, Украина
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Вице-спикер Рады объявила о победе в войне, на которую не явилась Россия

Новости Украины

Верховная рада Украины должна поблагодарить своих западных «партнёров», которые якобы помогли выстоять этой стране во время эскалации в Донбассе и «поставили Россию на место».

Об этом в ходе заседания согласительного совета украинского парламента заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу, чтобы мы поблагодарили правительства и парламенты всех стран, которые указали России на её место и помогли Украине выстоять в очередной эскалации на востоке.

Наша стойкость, стойкость нашей армии, быстрая реакция международного сообщества и жесткое давление на Москву, которое отличалось от растерянности 2014 года, позволили отвести угрозу масштабного вторжения. Это говорит о том, что Европа и НАТО получили сложные уроки и признали гибридную российскую агрессию на Востоке Украины и оккупацию Крыма.

Мы благодарны всем, кто в эти сложные недели проявил твёрдую, действенную и последовательную позицию поддержки территориальной целостности Украины и независимости Украины», – сказала политик.

Напомним, ранее сообщалось, что именно западные страны подтолкнули Украину к массированным обстрелам Донбасса и эскалации в этом регионе.


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