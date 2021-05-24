Високі технології: Киев изобрёл систему раннего ракетного предупреждения

24.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинское государство, опасаясь реального вторжения российской армии или удара российских ракет, требует от компаний-операторов телевидения взять на себя обязанность по созданию системы раннего оповещения населения.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил депутат «Слуги народа», глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, отъявленный русофоб Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос распространения сигнала – транспортирование, а не про контент совсем. Государство на данный момент имеет все возможности выключить любой телеканал – башни РРТ все государственные, энергообеспечение государственное. Государство может выключить любой телеканал в одно мгновение.

Одна из претензий к «Зеонбуду» – контентная, в смысле того, что Государство требовало и продолжает требовать от «Зеонбуда» внедрения системы экстренного оповещения. Иными словами, это то, что государство не может сделать, потому что передатчики не государственные», – сказал он.

Также русофоб отметил, что оператор в лице «Зеонбуда» должен быть обязан создать систему раннего оповещения населения на случай ракетного удара России по Украине.

«Государство может выключить передатчики «Зеонбуда», как и любые другие, но государство не имеет, например, в случае атаки российских ракет, истребителей и бомбардировщиков на украинские города, такой же эффективной системы массового оповещения, которую она имела, когда у нас были аналоговые телеканалы», – заключил Потураев.

Напомним «Зеонбуд» – фирма-оператор цифрового вещания, которая является монополистом в своей сфере и была искусственно создана во времена правления Виктора Януковича. С того времени каждый новый украинский президент пытается подчинить эту компанию себе.

Ранее в Киеве заявили, что разговоры украинского руководства о возможности покупки западных систем ПРО «Железный купол» и ЗРК «Пэтриот» являются банальным враньём.