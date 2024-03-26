Власть будет 30 лет восстанавливать энергетику за счёт нас – нацист Мосийчук

Украинская энергетика уничтожена более, чем наполовину, и для ее восстановления нужны крупные инвестиции – если делать это за счет потребителей, то ремонтные работы затянутся на 30 лет.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий live» заявил экс-депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша энергетика переживает далеко не наилучшие времена, наша энергетика уничтожена практически на процентов 60, а, может, еще и больше. Последние трехдневные удары практически положили нашу энергетику на грань блэкаута. При том, бьют же не по трансформаторам, как раньше было, а бьют по генерирующим мощностям, по турбинам, машинным залам и тому подобное. Приводит это к тому, что возобновить работу ТЭЦ, гидроэлектростанций – можно будет через полгода, а вообще, через год. Но год же не может страна просуществовать. Мы последние три дня 35% электроэнергии одалживаем у наших соседей для выравнивания, потому что у нас атомной энергетики достаточно, а выравнивающей – то есть, гидро-, теплоэнергетики нет. И берем оттуда, но это может длиться неделю, две, три, пока не прилетит по трансформаторным станциям, которые на границе находятся и тому подобное. И в этом случае сейчас поднимать тариф за что? За то, что услуга подается – неважно, война, не война, но услуга предоставляется в очень изуродованном виде – за что платить такие цены?.. Если мы будем собирать через потребителей, часть из которых прекратит платить вообще, деньги на восстановление, то лет через 20-30 мы восстановим», – заключил Мосийчук.