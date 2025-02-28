«Власть уничтожает страну своим безумием. Им пора в СИЗО» – Гончаренко

Игорь Шкапа.  
28.02.2025 15:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Криминал, Политика, Украина


Замазанные в многочисленных преступлениях депутаты от правящей партии «Слуга народа» не заслуживают места в парламенте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе заседания Верховной рады заявил скандально известный русофобскими выходками депутат Алексей Гончаренко.

Замазанные в многочисленных преступлениях депутаты от правящей партии «Слуга народа» не заслуживают места в...

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«Я хочу сказать здесь: коллеги из «Слуги народа» в конце концов узнали, что идет трансляция и что они видны, и очень распереживались. У меня один только вопрос: как случилось, что та партия, которая шла под лозунгами абсолютной открытости, новых людей, нового всего, превратились в это – тех, которые боятся даже, чтобы их видели, что они здесь делают», – недоумевает Гончаренко.

По его слвоам, все эти политики ддолжны находится за решеткой.

«Целое МФО СИЗО здесь может сидит. Вместо СИЗО сидят здесь. Я понимаю, что им очень не хочется, чтобы люди видели, что вместо СИЗО они здесь. Но я сделаю все, чтобы люди это увидели. И когда вы мне там чем-то угрожаете, что либо он там прекратит, либо мы его куда-нибудь выгоним. Это вас отсюда выгонят всех и очень скоро, поэтому люди не могут на это смотреть, во что вы превратили парламент и во что вы превращаете государство. Это позор! Верните журналистов на балкон. Верните прямую трансляцию. Сделайте Совет открытым. Ибо вы уничтожаете страну своим безумием», – заявил Гончаренко.

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