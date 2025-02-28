Замазанные в многочисленных преступлениях депутаты от правящей партии «Слуга народа» не заслуживают места в парламенте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе заседания Верховной рады заявил скандально известный русофобскими выходками депутат Алексей Гончаренко.

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«Я хочу сказать здесь: коллеги из «Слуги народа» в конце концов узнали, что идет трансляция и что они видны, и очень распереживались. У меня один только вопрос: как случилось, что та партия, которая шла под лозунгами абсолютной открытости, новых людей, нового всего, превратились в это – тех, которые боятся даже, чтобы их видели, что они здесь делают», – недоумевает Гончаренко.

По его слвоам, все эти политики ддолжны находится за решеткой.