30.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Политические репрессии, Сербия, Церковь, Черногория
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Власти Черногории: Отказа от «украинского сценария» не будет


Президент Черногории Мило Джуканович в очередной раз повторил свое намерение создать «независимую православную церковь».

Об этом он заявил на заседании муниципального комитета Социалистической Демократической партии в Тивате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для любого, кто знаком с историческими фактами, нет никакой дилеммы, пока существует Черногорское государство, так же как и черногорская Православная Церковь. Поскольку Черногория была присоединена к Сербии, было логично, чтобы Церковь была присоединена к Сербской Православной Церкви (СПЦ). Решение было политическим – государство исчезло. Если для Церкви было логично исчезнуть в 1918 году, когда исчезло государство, то как насчет 2006 года, когда государство было восстановлено? Мы восстановим Церковь, конечно», – цитирует Джукановича b92.

По его мнению, учреждение черногорской Церкви – «это попытка вернуть государству то, что ему принадлежит, что было незаконно отчуждено от него, что было украдено и разграблено».

Джуканович также заявил, что «большой сербский национализм так и не примирился с черногорской независимостью».

В Черногории уже месяц проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией  650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.

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