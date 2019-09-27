Власти Косово начали войну с табличками на въездах в сербские местечки

27.09.2019, Москва, Елена Острякова

Полиция Косово демонтировала табличку на въезде в сербский поселок Зубин Поток с надписью «Добро пожаловать в муниципалитет Зубин Поток, Республику Сербия, Косово и Метохия».

Об этом пишет Gazeta Express daily со ссылкой на экс-премьера Косово Рамуша Харадиная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Билборд в Зубин Потоке, о котором вчера сообщили СМИ, был снят вчера вечером правоохранительными органами Республики Косово», – заявил Харадинай.

Вчера сообщалось, что на въезде в Зубин Поток, со стороны Брняка, была установлена табличка.

Это уже не первый случай, когда сербские муниципалитеты указывают на табличках при въезде на свою принадлежность Сербии.

Одностороннее провозглашение независимости Косова 17 февраля 2008 года изначально признали 113 государств-членов ООН. Однако уже в 2009 году начался процесс отзыва признаний. На текущий момент признание уже отозвали 15 государств.