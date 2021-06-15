Во Львове истерика: 80% мариупольцев – «ватники»

15.06.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Последние муниципальные выборы на Украине говорят, что восточные регионы придерживаются крайне пророссийских взглядов – в частности, во втором по величине городе ДНР Мариуполе, временно подконтрольном Киеву, около 80% населения являются «ватниками».

Об этом в эфире «4 канала» заявил скандальный львовский журналист и патологический русофоб, бандеровский пропагандист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как можно сделать замеры мнения на Донбассе? Не на глаз, хотя кто туда ездит, может и на глаз сделать, но политические замеры дают выборы. Если брать последние муниципальные выборы, которые проходили в 2019 году, то цифры говорят, что в Мариуполе тотально проходит местный мэр, который раньше баллотировался от «Оппозиционного блока». Это явно человек не украинских взглядов. Далее, 34 процента освобождённый Мариуполь отдаёт «ОПЗЖ» – откровенной пятой колоне. Там зашёл Шарий, «Сила людей» – что-то невозможное, и немного «Слуга народа». В общем латентная ватность составляет 80 процентов», – резюмировал Дроздов.

Напомним, отныне в Славянске вместо местной власти будет военно-гражданская администрация.

Также в Донбассе сотрудники СБУ и члены националистического подразделения запрещённого в РФ «Азова» начали массовые репрессии против мирного населения в виде тотальных обысков и задержаний.