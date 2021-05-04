«По крымскому сценарию» – Саакашвили призвал прощаться с Мариуполем

04.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Крупнейший город украинской части Донбасса Мариуполь сейчас больше интересен России, чем Украине.

Об этом в интервью «Дойче Велле» заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Инвесторы не верят в то, что у города есть будущее в составе Украины. Ни одно новое здание не строится на деньги, кроме того, что строит «Метинвест» (корпорация олигарха Рината Ахметова – ред.) по инерции. Потому что само правительство не излучает, что они верят в будущее», – сказал Саакашвили.

Он предполагает, что «атака России» будет, в первую очередь, направлена на Мариуполь, а не на Херсонскую область, по территории которой проходит Северо-Крымский канал, ранее снабжавший российский полуостров водой.

«В первую очередь – Мариуполь. Потом – Таврическая коса (видимо, имеется ввиду Арабатская стрелка – ред.), там, где имеется водоснабжение Крыма. Почему Мариуполь? Потому что это последний большой город Донбасса под контролем украинцев. Мариуполь как город развивается намного быстрее, чем Донецк, а в перспективе еще круче. Путин не может позволить территорию успеха, особенно на территории Донбасса. Учитывая это, для него Мариуполь – приоритетная цель.

Проблема в том, что правительство Украины меньше понимает значение Мариуполя. Я не могу сказать, что он брошен на произвол судьбы, но я не вижу, чтобы правительство понимало приоритет этого города. Киев не удосужился за все это время открыть там аэропорт и не забирать у них лишние деньги на развитие. Премьер-министр должен там половину времени проводить, министры – дежурить. Сегодня Путина гораздо больше интересует Мариуполь, чем любого чиновника в Киеве. Точно так они отдавали Крым», – резюмировал Саакашвили.

По его словам, «бросить на произвол важнейший стратегический город Украины – это катастрофа всеукраинского и даже всемирного масштаба».