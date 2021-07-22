Во взрыве украинской ГТС опять обвинят Петрова и Боширова?

22.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

После запуска «Северного потока-2» Россия не будет шантажировать Киев прокачкой газа через территорию Украины, однако украинская ГТС «может однажды сломаться».

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил российский военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что за прокачку российского газа через украинскую ГТС Киев получает минимум три миллиарда долларов в год, несмотря на риторику о том, что Россия «страна – оккупант, агрессор, страна убийц» и так далее. При этом Москва «чуть ли не поклялась» Вашингтону, что не будет заниматься газовым шантажом в отношении Украины.

«Я подумал, Крым же задыхается без воды. Мы пообещали, что газ будем качать. Но почему бы не поставить вопрос ребром? Сказать: ребята, хорошо, мы не обеднеем от прокачки нашего газа через украинскую трубу, но тогда вы откройте шлюзы и пустите воду в Крым, вы же говорите, что там ваши граждане. Нет, этого не получается», – отметил Баранец.

По его мнению, сделка по запуску «СП-2» предполагает, что Россия не будет инициатором полного прекращения прокачки газа через Украину. Однако может случиться так, что сама украинская ГТС будет неспособна обеспечивать транзит.

«Конечно, приятно для нас, что они лапы кверху всё-таки подняли и сдались. Но эта договорённость между США и Германией по поводу «СП-2» говорит о том, что враги нашего «потока» разжали зубы. И сейчас строго предупреждают – вы не вздумайте оказывать на Украину давление, вдруг откажетесь от прокачки газа. Мы говорим: конечно, мы никогда этого не допустим, мы это оружие не будем использовать. Но есть же такая маленькая особенность, что газопровод через Украину может однажды сломаться? Всякое же может быть. Что не только Петрова и Баширова придётся обвинять, а, может, недотёп, которые трубу сломают где-то на территории Украины», – предположил эксперт.

Еще в 2014 году запрещенная в РФ организация «Правый сектор» заявила о готовности взорвать газопровод, по которому через территорию Украины на Запад идет российское «голубое топливо».

Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко призывал перекрыть транзит российского газа и взорвать железную дорогу из РФ.

Киевский миллионер Геннадий Балашов, ныне возглавляющий партию «5.10», также призвал власти Украины взорвать трубопровод, по которому через территорию Украины в Европу прокачивается российский газ.