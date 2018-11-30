Военное положение ввели для мужиков из Чернигова, а не для войны с Россией

30.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Военное положение на Украине, введенное украинским парламентом по инициативе президента Порошенко под предлогом возможной войны с РФ, нужно отнюдь не для возможного отражения российского “вторжения”.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский писатель, экс-замкомбата армии ДНР Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России были учения, 600 тысяч человек участвовало, тысячи танков, тысячи самолетов, ну какая война с Россией? Все понимают, что никакой войны с Россией нет. Но «сепары» все-таки есть, есть народ Донбасса, который не желает с вами иметь никакого дела. И есть военное положение, чтобы запугать собственное население, чтобы выбить возможность социального протеста у мужиков из Чернигова, из Полтавщины, из Киева, нормальных русских и украинских людей, которые ненавидят все, что происходит на Украине. Для них и вводится военное положение, не для войны с Россией», – убежден писатель.

“Можно на корабликах поплыть и пободаться, зная, что тебе не попадет. В Донбассе есть линия противостояния, можно подняться и пойти в атаку. Не идут и не пойдут, потому что страшно, потому что плохо закончится», – резюмировал Прилепин.

Ранее «ПолитНавигатор» привел заявление российского политика и публициста Николая Старикова о том, что украинский президент Петр Порошенко и секретарь СНБО Александр Турчинов используют военное положение для получения миллионных прибылей, искусственно обваливая гривну и повышая спрос на доллар.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были задержаны российским спецназом.

В ответ на Украине созвали Совбез и Верховную раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.