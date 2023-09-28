«Война дронов и цифровые концлагеря» – военблогер о ближайшем будущем

Любовь Смирнова .  
28.09.2023 18:50
  (Мск) , Севастополь
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Современная война не подразумевает масштабных танковых наступлений и рукопашных – это война дронов на больших расстояниях. Точно так же современные концлагеря – это не бараки и газовые камеры, а ограниченный доступ к цифровым услугам и возможностям по национальному признаку.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог и блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Современная война не подразумевает масштабных танковых наступлений и рукопашных – это война дронов на...

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«Есть ощущение, что некоторые люди до сих пор воспринимают современную войну, и вообще войну, по фильмам о Великой Отечественной. Бывают случаи, когда приезжает одно сановное лицо на передний край, прям совсем передний край, так называемая «красная зона», где не всегда голову можно из окопа поднять, и говорит: а чего у вас бани нет? Вам же положено баню иметь, и мыться раз в неделю. Ну вот на нуле понимание, какая там может быть баня? Там влажными салфетками обтерся и ждешь окончания боевого дежурства. Там коптеры летают, какая баня? Для них война – это танковый прорыв, тут солдаты не щадят живота своего без бронежилетов, кричат «Ура!», бегут и умирают, потому что русские женщины ещё нарожают», – отметил эксперт.

«Они вот так войну воспринимают, что 10 километров у них глубокий тыл. А сейчас за 10 км, когда приезжаю на УАЗике, специально спрашиваю: где 10 километров? Это зона доступности fpv-дронов, и моя машина вполне может стать целью. То есть – там я уже еду в бронежилете, потому что понимаю, прилетит fpv-дрон, и будут осколки. Но некоторые сановные лица не понимают таких простых вещей, они для них недоступны», – указал он.

То же самое касается концлагерей для русских и вообще для любых неудобных людей.

«Этот концлагерь будет в мобильном телефоне находиться и в карточках ваших госуслуг. Вы приезжаете, а вам, как в Китае – доступ в парк запрещен, доступ к образованию запрещен, доступ к трудоустройству в определенных местах или получению определенного дохода запрещен. Вас вроде бы не сажают в барак, робу не надевают, «звезду» не вешают. Но на вашем цифровом образе в базе данных висит цифровая «звезда», которая вам гарантирована. И это будет реализовано в ближайшем будущем», – уверен Живов.

Он рассказал недавний случай – в Германии фирма уволила сотрудника по причине того, что он русский.

«Только разговаривал с одним инженером, он переехал в Россию, очень компетентный инженер-электронщик. Из компании, если я не ошибаюсь, Siemens – его выгнали из-за того, что он русский. Начались проблемы на работе после начала СВО. Он никаким образом своё отношение к СВО, естественно, в компании не демонстрировал. Просто, человек работал там многие годы, очень компетентный, серьёзный специалист. Началась война, говорят: ну ты русский, да, проваливай», – отметил эксперт и напомнил, что в России есть список экстремистов-террористов, которые формально находятся на свободе.

Но ни в одном банке никогда не смогут открыть счет, соответственно получать официальную зарплату, платить налоги.

«Все, ты поражен в правах, и как бы вынужден будешь уходить в «серую зону», чтобы выживать. Претензий к тебе нет, живи, пожалуйста, дыши, ходи, езжай на машине – никто тебя не ограничивает. Но банковской системой пользоваться нельзя, а без банковской системы в современности жить нельзя, платить налоги, ничего нельзя.
В Европе сделают так же: просто сегрегируют по ряду цифровых прав и – пожалуйста, вы, конечно, можете здесь находиться, но знайте, что вы люди второго сорта», – заключил Живов.

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