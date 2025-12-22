«Война продолжится». У Зеленского заявили о провале «комбинации Уиткоффа-Кушнера»

Мирные переговоры по Украине провалились, потому что Россия не отступила и продолжает настаивать на своих требованиях, а Украина не принимает часть, обязующую ее вывести войска из Донбасса.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Переговоры продолжатся, но уже не будет мира до конца года, Путин никакого подарка Трампу не сделал, он не хочет идти ни на какие серьезные уступки…

Путин, сказал, что он не собирается идти на уступки, что он хочет не только Донбасс, а еще и Запорожскую, и Херсонскую области, – это отменяет всю эту сложную комбинацию, которую пытался продвинуть и Уиткофф, и Джаред Кушнер

Эта сложная игра продолжится и в следующем году, но, так или иначе, этот мирный план, над которым много работали, и мы нейтрализовывали минное поле с этим мирным планом, потому что там было много мин, и нам в значительной степени это удалось сделать…

Я не грущу, что ничего не вышло, потому что то, что хотели сделать с этим мирным планом, – это был огромный риск для Украины. А нам придется отстаивать наши интересы и на поле боя, и в дипломатических переговорах в следующем году.

Борьба продолжится, нас ждут сложные раунды переговорного процесса в январе и феврале.

Но, если американцы не изменят тактику и логику переговорного процесса, снова будут договариваться про Донбасс и территориальный вопрос, снова будет глухой угол, они должны это понять», – заявил Фесенко.

