«Война продолжится». У Зеленского заявили о провале «комбинации Уиткоффа-Кушнера»

Мирные переговоры по Украине провалились, потому что Россия не отступила и продолжает настаивать на своих требованиях, а Украина не принимает часть, обязующую ее вывести войска из Донбасса.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

