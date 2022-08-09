Волкер: Никакой дипломатии – мы должны победить Путина

09.08.2022  14:42 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина
Новости Украины

Соединенные Штаты не в состоянии повлиять на Российскую Федерацию дипломатическими методами.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соединенные Штаты не в состоянии повлиять на Российскую Федерацию дипломатическими методами. Об этом в...

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«Мы должны быть более целенаправленными и всеобъемлющими в том, как мы принимаем санкции и дипломатию. Дипломатия важна для того, чтобы держать открытыми каналы диалога. И когда есть такие взаимные интересы, вы действительно можете помочь определить их и реализовать, сформулировать проблемы и сделать все, чтобы это было выгодно всем», – сказал американец.

«Но, знаете, дипломатия не работает, когда есть такая сторона, как Путин, заинтересованная в том, чтобы вести войну против другой страны и захватить ее. Там никакой дипломатии нет – Путина нужно победить. И затем, в конце концов, может быть, дипломатия сможет создать основу для мира. Но до этого момента дипломатия мало что сделает», – заявил Волкер.

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