В Крыму восемь тысяч человек должны уйти на самоизоляцию

08.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму официально зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией нового штамма.

Об этом на заседании штаба по противодействию коронавирусу заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день, за истекшие сутки один подтверждённый. Положительный тест дал человек, который приехал из Японии, 2 апреля приехал, если я не ошибаюсь, мужчина. Но на самоизоляции находился, контактов почти не было. Тем не менее, тест положительный», – заявил Аксенов.

Таким образом, в Крыму подтверждены 23 случая заболевания коронавирусной инфекцией, пятеро инфицированных уже выздоровели и выписаны из больниц. В Севастополе за последние сутки новых случаев не выявлено, двое из пяти заболевших ранее уже выписаны

Кроме того, глава Крыма сообщил, что на самоизоляцию уйдут все приезжающие из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

«Я за то, чтобы всех на самоизоляцию. Прибыл рейс Москва, Санкт-Петербург – все на самоизоляцию. Режим однозначный или помещение в обсервацию в случае необходимости, причем всех на сто процентов. Мы видим сегодня, все случаи, которые есть в республике Крым, – все завозные, без исключения», – заявил Аксенов.

По словам главы Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Натальи Пеньковской, на сегодняшний день под такой режим попадают не менее восьми тысяч человек, прибывших на полуостров за последнюю неделю.

«Более восьми тысяч человек со второго по сегодняшний день прибыло на территорию Крыма и Севастополя. Это довольно большой миграционный поток. Мной принято решение о том, что все лица, вернувшиеся из Москвы, Московской области, подлежат в обязательном порядке при появлении «клинии» обследованию на новую коронавирусную инфекцию.

Именно этот механизм сработал при определении этого предварительного случая в Армянске с целью обнаружения фактов заболевания и завоза на территорию полуострова. Вчера мной подготовлено соответствующее предложение о введении режима самоизоляции граждан, въезжающих на полуостров с территории Москвы и Московской области, либо граждан полуострова, которые через эти субъекты попадают на полуостров», – сказала Пеньковская