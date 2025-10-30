Восстановим и Волчанск, и Купянск – глава Харьковской ВГА РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВС РФ пытаются вести городские бои с минимальным уроном, однако ВСУ превращают в крепость каждое пригодное здание.

Об этом в эфире радио «КП» заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, конечно [эвакуация Волчанска практически не касается], потому что при первых днях, когда наши заходили в северную часть города, все желающие эвакуироваться из опасной зоны были вывезены в Белгородскую область», – сказал Ганчев.

Ведущий спросил касательно принудительной эвакуации с украинской стороны.

«Мужчин сразу же мобилизовали, работа ТЦК была через военных, полицию. То есть в ходе принудительной эвакуации они ещё пополняли свои ряды. Касательно детей – это их «генофонд», который можно пока зомбировать западной пропагандой, делать из них врагов России. Для них это тоже серьёзная категория людей. А старики – это для них балласт, который они не сильно старались вывезти. Как правило, такая часть населения остаётся в этих населённых пунктах, и уже наша задача оказывать им поддержку и в случае необходимости эвакуировать», – ответил чиновник.

Ведущий предположил, что если в Волчанске практически нет мирных, то ВС РФ могли бы использовать более серьёзные средства поражения.