«Вот кого пора национализировать»: ЦБ РФ сравнили с чужеземным диверсионным центром

Центробанк России является подконтрольным внешнему управлению ФРС США одним из диверсионных центров по «уничтожению» российской промышленности.

Об этом генеральный директор ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» Владимир Боглаев заявил сегодня на Московском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы начинаем ругать Центральный банк за его, как нам кажется, нелогичную политику в области формирования ставки, можно сказать, что это операция прикрытия мероприятий по уничтожению промышленности в нашей стране.

Потому что параллельно росту ставки осенью прошлого года Банк России предпринял определенные действия, которые при любой ставке запретили промышленникам брать кредиты в банках. Требования к залоговому обеспечению таковы, что не то, что новых кредитов взять уже невозможно, но предприятия должны отдать старые оборотные средства.

Это неизбежно должно привести к снижению производства, росту себестоимости продукции, росту цены, инфляции и дальнейшему увеличению ставки ЦБ», – сказал Боглаев.