Вот тебе и государство смартфония: Зеленскому запрещено говорить на русском языке

08.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский должен или всегда говорить на украинском языке, или не занимать эту должность. Об этом в эфире телеканала 112 заявил лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Националист припомнил Зеленскому выступление на форуме информационных технологий, где президент общался с аудиторией на русском языке.

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«Президент Зеленский, я понимаю, что у него была жизнь она до того, как он стал президентом и это естественно, но с того момента, как он дал присягу на верность народу Украины, у него в голове должно было уже что-то переключиться. Он должен понимать, что он – глава украинского государства и публично он должен пользоваться украинским языком.

Я не понимаю, почему, прийдя на сбор с айтишниками, который проходил здесь, в Киеве, он себе позволял говорить не на государственном языке… Если ты не хочешь говорить на украинском, то не иди на эту должность», – заявил Тягнибок.