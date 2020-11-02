Враг Путина призывает Киев не допустить трагической ошибки в Донбассе

02.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Пока в России не сменится режим, любому президенту Украины крайне опасно предпринимать попытки вернуть Донбасс, а тем более – Крым.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил эмигрировавший в США бывший советник президента РФ, а ныне яростный критик Путина и Кремля Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Украина сейчас должна сосредоточиться на укреплении обороноспособности, а не установлении суверенитета над утраченными территориями. И ждать, когда в России сменится власть.

«Достижение мира в кратко- или среднесрочной перспективе возможно, но это обеспечится не в результате переговоров, а в результате обеспечения соответствующего военного уровня защиты нынешней территории Украины, развития соответствующего уровня ВСУ, соответствующих служб, экономического потенциала государства.

Это обеспечение мира, это еще не обеспечение суверенитета. В разумной кратко-среднесрочной перспективе это возможно, если Украина, например, идет по пути Западной Германии послевоенного времени, она обеспечивает этот мир.

Если же стоит другая задача – восстановление суверенитета Украины над всеми оккупированными территориями, то эту задачу, на мой взгляд, сейчас необходимо отложить до более удобного времени.

И постоянно, кому бы то ни было, особенно украинскому президенту предыдущему, нынешнему, завтрашнему обещать, что я решу эту проблему, делать такие заявления – это является ошибкой. Это сегодня невозможно», – заявил Илларионов.

«К этому можно прийти, когда изменится геополитическая ситуация в мире, изменится соотношение сил, и когда в Москве, в Кремле будет сидеть человек, находиться люди, которые понимают, что такое международное право, что такое уважение международного права, что такое поддержание нормальных отношений со всеми соседями, тогда к этому можно вернуться.

До тех пор, пока это не произойдет ставить такие задачи для украинских властей бессмысленно и ошибочно», – предупредил Илларионов.