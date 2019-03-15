«Все прос**ли, расстрелять как при Сталине!», – Гордон устроил истерику в прямом эфире

15.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинская система власти полностью «прогнила» и требует полной замены, иначе сами киевские чиновники без всякой «российской агрессии» приведут государство к распаду.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил киевский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Не имеет значения уже никакого, кто нарушал законы в «Укроборонпроме», кто себя неправильно вел в САБ или НАБУ. Не имеет никакого значения переход на личности, потому что насквозь прогнила система. И если эту систему полностью не заменить, не поменять правила игры, не сделать так, чтобы в государстве были единые законы для всех, и все их выполняли, начиная от первого лица и заканчивая простым дворником, если не сделать бесповоротным наказание за невыполнение законов – это конец, потому что подрыв Украины начинается сегодня не на фронте, он начинается внутри с коррупции, разъедающей все, с гибридной войны, которую проводит Российская Федерация, но уже и гибридной войны не нужно, потому что наши чиновники сами ведут дело к распаду государства Украина.

Неужели кто-то может не просто 60-70 процентов красть, а просто красть в воюющей стране? Что может быть хуже? Если бы это было при товарище Сталине, я его не люблю, но просто говорю, там бы расстреляли всех перед строем: «Выйти из строя», вышел на два шага, пуля в лоб перед всеми», – заявил он.

При этом украинский пропагандист, ранее активно поддерживавший Майдан, признался, что уже потерял веру в будущее страны.

«Самое худшее – это потеря веры и надежды. У меня внутри уже пепел от этого, потому что все идеалы, все надежды и мечты о хорошей стране, о правилах и справедливости – все растоптано, никому не веришь, я никому не верю, все плохо. И если сегодня заменить эту власть на выборах легальным демократичным путем… Да против них надо голосовать, они все прос**ли, они не способны руководить страной, тем более в военное время, они ничего не могут дать стране, они могут только взять. Это надо прекращать немедленно», – резюмировал Гордон.