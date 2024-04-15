Все серьезно. Нас ждут проблемы с теплом – экс-министр энергетики Украины

Анатолий Лапин.  
15.04.2024 13:17
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Сюжет дня, Украина, Энергетика


Помимо отключений электроэнергии украинцев ждут проблемы с отопительным сезоном. Если удары по ТЭЦ продолжатся, то в городах будут перебои теплообеспечения, поэтому уже сейчас нужно подумать, куда зимой переехать в деревню и как обогреться.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший министр энергетики Украины Иван Плачков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Помимо отключений электроэнергии украинцев ждут проблемы с отопительным сезоном. Если удары по ТЭЦ продолжатся,...

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«Если будут продолжаться удары по ТЭЦ, то нас ждут еще проблемы с теплообеспечением. Потому нам нужно готовиться. Кроме генераторов и павербанков я бы советовал всем уже сегодня, пока летний период и у нас есть время, чтобы мы находили родственников, друзей, знакомых в селах и небольших городках для того, чтобы, если что-то будет происходить в городе, чтобы можно было переехать на какое-то время.

Я для тех, кто не сможет выехать (мы говорили об этом еще в 22-м году), делать специальные помещения, и они сделаны – это Центры несломленности, чтобы там было отопление. Есть дизель-генераторы, строительные обогреватели, чтобы было там питание, медикаменты – для того, чтобы те, кто не сможет выехать, если будут проблемы с теплообеспечением, чтобы они там могли неделю-две где-то провести время, пока энергетики не будут восстанавливать. Ситуация такая серьезная, тревожная я бы сказал», – заявил Плачков.

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