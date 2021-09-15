«Все скурвились!» – Муждабаев набросился на российских музыкантов

15.09.2021 00:59 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Все российские рок-музыканты, когда-то выступавшие с той или иной критикой Москвы, являются «запуганными зайцами», продавшимися кремлёвскому руководству.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил беглый московский русофоб, а ныне меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что в глазах у БГ (Борис Гребенщиков – прим.), что в глазах у Макаревича и прочих – страх. Я таких одноклеточных, как Обломов, не беру. На их выступления придут украинцы, которые верят, что есть хорошая Россия и хорошие россияне, которые готовы за Украину страдать и жертвовать. Эти люди не готовы ничем жертвовать за Украину. И когда вы, вместо своего кумира, видите на сцене сжатого, запуганного человека, который уехал оттуда, и которому туда, в рейх, ещё возвращаться, и который боится сказать два слова про Украину, потому что там могут наказать. Мы видим людей, которых съел страх. То есть, любой украинец, идущий по улице, свободнее всех этих БГ, макаревичей и прочих запуганных людей… Вячеслав Бутусов, который всегда был подставкой под микрофон, после смерти Кормильцева, который писал тексты, стал ртом рейха. Кинчев понятно, это русский фашист. «Чайф» продались полностью, «Крематорий» продались полностью. В общем, все, кого я слушал с юности, скурвились», – сказал он.

Муждабаев подчеркнул, что даже музыкант Андрей Макаревич якобы работает на российское руководство.

«Макаревич какое-то время ещё изображал из себя оппозиционера, и сейчас он что-то ещё пишет, что ему не нравится работа электричек, что бывают сбои. Это люди, которые назвались теми, кем не являлись, и пытались до конца маскироваться. Тому же Макаревичу в Кремле объяснили, что можно, а что нет, и тогда будут концерты. Он лёг идеально в эту систему. У него большие связи. Друг Розенбаум, и много кремлёвских потрохов. Они все друзья», – добавил экстремист.

По его мнению, большинство российских исполнителей являются «запуганными зайцами», которые боятся или не хотят переселяться на Украину и за бесплатно «замаливать грехи» России.

«Это зайцы, которых загнали охотники. Может, эти зайцы жирные, может у них есть дома морковка. Но они заплёванные, загнанные зайцы, которые знают чётко, где линии, за которые нельзя заходить. Они трясутся, поджав ушки. Нельзя смотреть на зайца и видеть льва. Они только надевали маски львов, а на самом деле как были сусликами, так и остались. И сейчас эти суслики как голый король. Приезжает сюда Макаревич или БГ, и мы видим, что король голый – они всё просрали в своей стране. Потому что своей жизнью не подтвердили правоту своих слов. Если бы они были такими, как говорили, то переехали бы на Украину, встали на сторону добра. Потому что по эту сторону фронта добро. Они бы не думали о концертах в Новопердяйске, а гастролировали бы по линии фронта и отмаливали грехи своей страны, выступая бесплатно», – рассуждает Муждабаев.

Экстремист подчеркнул, что пора на законодательном уровне обязать российских исполнителей при въезде на Украину отвечать, чей Крым, и ругать Москву.

«Я удивлён, что такой крутой орган, как СНБО, не поставит во всём этом точку. Хочу, чтобы ни я, ни Стерненко, не были вынуждены писать про этих крымнашистов и подонков. Уважаемый господин Данилов, вы можете раз и навсегда прекратить эту вакханалию – концерты россиян на Украине? Когда уже в Раде будет принят закон о коллаборационистах, об отрицании оккупации Крыма и войны? Он должен и для наших сволочей действовать, и для всех приезжих. Можно ввести просто форму – если россиянин не отвечает на вопрос «чей Крым», не можешь написать в анкете «Я против агрессии России на Украине». Почему ты сюда приехал? Просто петь и играть? Нахер с пляжа», – резюмировал меджлисовец.

Что делать с десятками тысяч украинских поклонников российских артистов, на которых никак не действуют эти аргументы, Муждабаев не пояснил.