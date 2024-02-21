«Всех полковников – на фронт» – в Киеве призвали зачистить Минобороны от «погон»

Вадим Москаленко.  
21.02.2024 22:39
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Киевское руководство может пополнить ряды ВСУ из числа офицеров Министерства обороны и работников военных комиссариатов.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство может пополнить ряды ВСУ из числа офицеров Министерства обороны и работников военных...

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«Справедливый вопрос: почему 60% военнослужащих, находящихся в тылу, ни разу не были на фронте?

Приведу пример того, что надо сделать. Министерство обороны, согласно всем законам НАТО, должно быть демилитаризовано. А там знаете сколько полковников находятся.

Хочешь быть полковником – переводись в Вооружённые силы, тебя назначают комбатом, начальником штаба бригады – и вперёд, в атаку. А Министерство обороны – это центральный орган исполнительной власти, там не должно быть военных. Полковников – сразу в батальон», – сказал Стариков.

Также он предложил набирать штурмовиков из военных комиссариатов.

«Ещё можно собрать дивизию, или даже корпус, из числа охранников военкоматов. На фронте они не были, и вот, покажите свою удаль. Да, военкомы воевали, а эти охранники что там делают?

На фронт! Собираются взводами, отдельная дивизия из военкоматов – и в штурмовые подразделения. На Авдеевку, оборону укреплять», – добавил эксперт.

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