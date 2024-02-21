«Всех полковников – на фронт» – в Киеве призвали зачистить Минобороны от «погон»
Киевское руководство может пополнить ряды ВСУ из числа офицеров Министерства обороны и работников военных комиссариатов.
Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Справедливый вопрос: почему 60% военнослужащих, находящихся в тылу, ни разу не были на фронте?
Приведу пример того, что надо сделать. Министерство обороны, согласно всем законам НАТО, должно быть демилитаризовано. А там знаете сколько полковников находятся.
Хочешь быть полковником – переводись в Вооружённые силы, тебя назначают комбатом, начальником штаба бригады – и вперёд, в атаку. А Министерство обороны – это центральный орган исполнительной власти, там не должно быть военных. Полковников – сразу в батальон», – сказал Стариков.
Также он предложил набирать штурмовиков из военных комиссариатов.
«Ещё можно собрать дивизию, или даже корпус, из числа охранников военкоматов. На фронте они не были, и вот, покажите свою удаль. Да, военкомы воевали, а эти охранники что там делают?
На фронт! Собираются взводами, отдельная дивизия из военкоматов – и в штурмовые подразделения. На Авдеевку, оборону укреплять», – добавил эксперт.
Спасибо!
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