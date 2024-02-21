«Всех полковников – на фронт» – в Киеве призвали зачистить Минобороны от «погон»

Киевское руководство может пополнить ряды ВСУ из числа офицеров Министерства обороны и работников военных комиссариатов.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Справедливый вопрос: почему 60% военнослужащих, находящихся в тылу, ни разу не были на фронте?

Приведу пример того, что надо сделать. Министерство обороны, согласно всем законам НАТО, должно быть демилитаризовано. А там знаете сколько полковников находятся.

Хочешь быть полковником – переводись в Вооружённые силы, тебя назначают комбатом, начальником штаба бригады – и вперёд, в атаку. А Министерство обороны – это центральный орган исполнительной власти, там не должно быть военных. Полковников – сразу в батальон», – сказал Стариков.