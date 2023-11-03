ВСУ ещё далеки от катастрофы – Сладков

Владимир Гладков.  
03.11.2023 23:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на усугубляющийся кризис, ситуация в рядах ВСУ всё ещё хорошо управляема и далека до полного развала армейской системы.

Об этом в эфире своего блога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на усугубляющийся кризис, ситуация в рядах ВСУ всё ещё хорошо управляема и далека...

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«Огромную роль в управлении украинскими войсками играют западные натовские специалисты. Но мы должны забыть о том, что там нет единого подчинения. Единое руководство есть, и вся согласованность действий, которую демонстрируют враги, на это указывают.

Буквально вчера в районе Каховского водохранилища было объявлено перемирие по двум поводам. Первый повод – прибытие группы МАГАТЭ, которая приезжала с территории, контролируемой Украиной, и проследовала в Энергодар. И проследовала в Запорожскую АЭС для проведения очередного планового мониторинга.

Так вот, ни мы не стреляли, ни украинская сторона. А на той части, которая контролируется Киевом, там и тероборона, и наёмники, особенно поляки, там и ВСУ. Но все они одновременно перестали стрелять. Это один из ярких примеров того, что ситуация управляемая.

В глобальном масштабе мы видим переброску сил и средств с одного края фронта на другой. Всё это управляется», – сказал Сладков.

Он отметил, что вряд ли это управление совершают специалисты НАТО.

«Вся та ситуация, которая возникла в Бахмуте, когда Залужный говорил отводить, а Зеленский говорил воевать до конца, что привело к большим потерям с украинской стороны, показывает, что украинский фактор всё-таки на фронте доминирующий.

Поэтому много подразделений, которые могут между собой иметь неприятельские отношения, даже перестреливаться. А что, у нас по-другому? У нас глава ЧВК ссорился с министром обороны», – резюмировал военкор.

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