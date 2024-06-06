«ВСУ нас проклинают»: в Раде рассказали, как пудрят мозги армии

Вадим Москаленко.  
06.06.2024 09:07
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


За два года своей работы Верховная рада Украины реально не выполнила ни одного обещания насчёт ротаций или повышенных выплат военнослужащим. Об этом в ходе пленарного заседания заявил скандально известный русофобскими выходками депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы приняли здесь кучу решений, которые никто не выполняет. Вы провалили установление сроков службы, убрали любые сроки службы, не дали никакого права на демобилизацию, но сказали тогда: министерству обороны поручить подготовить новый законопроект. Где он? Или им выходить оттуда только двухсотыми и трехсотыми тяжелыми? Было сказано: ротации, будет отдельный законопроект о ротации, он придет в Верховную раду. Где он? Где законопроект о ротации военных? Нет его» – возмущается Гончаренко.

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За два года своей работы Верховная рада Украины реально не выполнила ни одного обещания...

Мы с вами поручили тем, кто на нуле, прибавить 70 тысяч, 11 апреля проголосовали. 12 апреля правительство приняло соответствующее постановление. Вы знаете, сколько людей получили сегодня, по состоянию на 5 июня, 70 тысяч? Ноль! Никто!

В МВД приказ даже не зарегистрирован до сих пор, он еще даже не существует. В Минобороны есть приказ, но есть полный бардак в частях, потому что наш кабинет министров и Минобороны придумали, что эти 70 тысяч надо платить не по дням, когда 10 дней пробыл на нуле – треть получил. Нет, они придумали, что надо насчитать 30 дней, то есть в июне 10, например, в мае 10, и когда в июле будет еще 10, тогда тебе 70 тысяч дадут. И сейчас сотни людей по всей стране в боевых частях сидят и считают галочки, когда 30 дней насчитают, проклиная нас всех. И правильно делают. Позор!» – добавил депутат.




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