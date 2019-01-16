ВСУ обстреляли территорию ЛНР из жилого дома в присутствии ОБСЕ

16.01.2019, Луганск, Александр Гусар

Накануне прибытия в Донбасс делегации во главе с председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком командование так называемой ООС развернуло полномасштабную операцию по дискредитации Народной милиции ЛНР.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно отчету СММ ОБСЕ, боевики 10-й горно-штурмовой бригады использовали жилой дом в населенном пункте Кряковка для оборудования огневых позиций и провокационного обстрела территории ЛНР», – рассказал Марочко.

Он также подчеркнул, что такие действия не только являются нарушением международного гуманитарного права, но и угрожают жизни и здоровью международных наблюдателей.

При этом представитель ЛНР отметил, что ВСУ осуществляют провокационные обстрелы населенных пунктов республики в момент нахождения поблизости сотрудников ОБСЕ, чтобы, по замыслу провокаторов, представители миссии попали под ответный огонь военнослужащих ЛНР.

«Подобные действия ВСУ вызвали прямо противоположную реакцию наблюдателей миссии, которые адекватно оценили ситуацию на линии боевого соприкосновения и, зафиксировав обстрелы населенных пунктов республики с украинской стороны, покинули место происшествия, опасаясь за свою безопасность», – добавил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР.