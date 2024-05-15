ВСУ отступают из Волчанска. Русские берут администрацию города

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Российские подразделения взяли под свой контроль здание администрации Волчанска, за который сейчас идут бои на севере Харьковской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», вчера вечером сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка.

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«Волчанск – армия России взяла под контроль здание администрации города… Только что пришла эта хорошая новость. Мэра и прочих гауляйтеров Зеленского в нем не нашли», – написал он к исходу вчерашнего дня.

По его словам, неподалеку от этого места еще днем ранее с украинской стороны снимались ролики с заверением, что «ситуация под контролем».

«Похоже оборона ВСУ в северной части города начала рассыпаться. Но подождем утра. Утром все должно проясниться», – добавил Подоляка.

Более сдержанно описывает ситуацию на Харьковском направлении тг-канал проекта WarGonzo, основанный военкором Семеном Пеговым.

«ВС РФ продвигаются в Волчанске, ВСУ вынуждены отходить, но отходят с боями. Продолжаются бои за населённый пункт Старицы. Есть продвижение российских войск в районе населённого пункта Лукьянцы. Также продолжаются бои в районе Липцов. В целом российская армия сохраняет инициативу, пусть и не быстро, но методично продавливая оборону ВСУ на этом направлении», – пишет канал Пегова.

В свою очередь украинский военкор Олег Петренко пишет:

«Волчанск. Вражеские штурмовые группы вошли в город с двух направлений».

Наконец признал успехи ВС РФ Генштаб ВСУ.

«На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избегания ВСУ потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться», – говорится в официальном заявлении украинского Генштаба.

Эту новость иронично прокомментировал российский военкор Александр Коц:

«По законам жанра [гитлеровской пропагандисткой газеты] Фелькишер Беобахтер: «На голову разбитый враг трусливо наступал».

А связанный с ВСУ военный паблик Deep State отмечает, что российские силы «предпринимают попытки закрепиться на северных окрестностях Волчанска с целью дальнейшего продвижения и занятия населенного пункта».

«Также противник пытается закрепляться в населенных пунктах Старица-Бугроватка с целью дальнейшего продвижения на западные окраины Волчанска. Продолжаются бои…», – добавил украинский ресурс.

Стоит заметить, что Волчанск разделен рекой Волчья, которая течет на Запад, впадает в Северский Донец и, по сути, является природным рубежом обороны. В сети появились сообщения, что русских уже видел на правом берегу на флангах от города. Впрочем, пока непонятно, это заход ДРГ или уже начало формирования полноценных плацдармов, без чего дальнейшее продвижение на юг невозможно.