ВСУ понесли серьезные потери. Зеленский потребовал разобраться

30.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

В результате крушения украинского военного вертолета Ми-8 в Ровенской области погибли четыре офицера ВСУ.

Об этом сообщается на странице сухопутных войск Украины в Facebook.

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Отмечается, что авария произошла 29 мая в 23.27 во время учебно-тренировочного полета.

Также названы имена погибших:

1.Командир экипажа – командир 16-й отдельной бригады (г. Броды Львовской области) полковник Игорь Мазепа.

2.Летчик-штурман, старший лейтенант Владислав Попенко.

3.Бортовой авиационный техник-инструктор, капитан Василий Романюк.

4.Бортовой авиационный техник, старший лейтенант Павел Дацюк.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться в причинах крушения.

«Нехорошее утро. Крушение военного вертолета на Ровенщине. Четыре погибших воина. Поручил главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль», – написал Зеленский в соцсетях.