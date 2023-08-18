ВСУ прорываются к критическому рубежу, может быть беда, – Живов

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ВСУ, стремящиеся продавить российскую оборону и прорваться на оперативный простор для выхода к Азовскому морю, уже почти достигли критического рубежа, утверждает волонтер Алексей Живов.

«Бои идут у Старомлиновки. Это уже критический рубеж. Отступление за этот н.п. уже будет грозить последствиями. Пишут про штурмовиков ВСУ под наркотой, от парней слышал об этом минимум дважды за последнее время. Какие-то сильно тонизирующие психические препараты от американской фармы… На данном участке фронта происходят решающие события. Если свежие силы не введут в бой, и не начнут контратаковать, может случиться беда», – написал Живов в своем блоге.

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Данные об атаках ВСУ под наркотическими препаратами подтверждает и бывавший в зоне СВО московский муниципальный депутат Михаил Бутрмов.

«У меня случались разговоры с местным офицером, бывавшем в бою. .. И он рассказал о пережитом ужасе в практически рукопашном бою. Но не от самого факта близкого боя, а потому что, когда он выпустил несколько пуль во врага, то тот после падения вновь встал. Мой собеседник выстрелил в голову, но и после этого противник встал, кровь не текла, и вражеский солдат продолжал выполнять поставленную задачу. И в этот момент, как он сказал, увиденное его просто повергло в сильнейший страх. Фактически в атаку идут зомби. О таком я лишь читал в конспирологических книгах Этьена Кассе, и то давно, или доводилось слышать в заголовках передач Прокопенко на Рен-ТВ», – пишет Бутримов.

Канал военкора Семена Пегова также сообщает о продвижении ВСУ на другом участке фронта – по направлению к Токмаку.

«На Запорожском направлении ВСУ после мощных артобстрелов заняли северную часть села Работино. Восточнее они вели наступление по трассе Н-08 южнее Новопокровки. Есть продвижение. Таким образом, украинские войска стремятся расширить фронт наступления на Токмак и одновременно обезопасить фланг в зоне возможного прорыва. Также ВСУ продолжили разведку боем у Дорожнянки. А это уже направление на стратегические Пологи. Очевидно, что украинское командование решило сковать российские войска на более широком участке фронта. Цель – не дать возможности перебрасывать подразделения на проблемные участки», – говорится в сообщении.

Журналист из ДНР Алексей Акутин объясняет:

«Как утверждает немецкий «Bild», бойцы 247-го дшп и ОБТФ «Каскад» наколотили между Урожайным и Старомайорским 31 украинский броневик, так что сражаются наши неплохо, и главная причина продвижения врага значительное преимущество наступающих над обороняющимися: и в людях, и в огневых средствах, и в технике. Кстати, проблем в районе Клещеевки – Андреевки было не меньше, но там российское командование решило не отступать и держит южный фланг Артемовска всеми имеющимися средствами, постоянно перебрасывая на этот участок подкрепления. На Времевском выступе такого внимания удержанию рубежей нет. Поэтому, несмотря на огромное количество набитой вражеской техники, мы медленно пятимся к югу», – пишет Акутин.

Генерал СВР в отставке Леонид Решетников приводит такие сведения:

«Судя по оценкам, поступающим мне из зоны СВО, наступательные действия противника продолжатся минимум до начала сентября. Принципиально изменить ситуацию может прежде всего ввод значительных контингентов российских ВС и кардинальное наращивание ударов по тылам и военной инфраструктуры противника», – указывает Решетников.