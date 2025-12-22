Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Один из рупоров «соросят» – антироссийское издание «Украинская правда» опубликовало репортаж с запорожского направлении, где взяло интервью солдата-дронщика с позывным «Токио». В беседе с пропагандистами он пафосно ответил на вопрос о своем отношении к тому, что Украине следует оставить Донбасс ради мира.

«Многие мои друзья погибли за Донецк, за Луганск. Зачем тогда все это? Слишком много молодых людей погибло – за свободу, за нашу землю. Я негативно отношусь к перспективе перемирия на таких условиях», – заявил он.

«УП» добавляет, что ночью Токио должен был ехать на несколько дней на позиции, где «будет летать, или, как говорит он сам, «убивать пида*ов».

Впрочем, с убийствами у него не срослось и, возможно, зная свое ближайшее будущее, он бы не был столь категорически непримирим.

«Перед самым отъездом мы узнаем, что Токио погиб во время выполнения боевого задания. Наш разговор с ним состоялся за 10 минут до его выезда на позиции. Наши фотографии останутся теперь его последними кадрами. Командир взвода принес нам эту весть и поехал забирать тело. В воздухе повисла невыносимая тишина. Бойцы молчаливо пытаются осознать очередную потерю», – пишет «УП».

В целом ВСУшники, что держат оборону на Запорожском направлении у города Орехов, жалуются на действия российского подразделения дронщиков «Рубикон».