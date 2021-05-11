Вся независимость Белоруссии от Москвы полностью оплачена бюджетом РФ – эксперт

11.05.2021, Москва, Максим Карпенко

России не нужна декоративная независимость Белоруссии, которая оплачивается за счет бюджета РФ.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник Центрального аппарата Минобороны России в запасе Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в этом и заключается суть конфликта на Украине и в Молдове – РФ больше не хочет спонсировать страны, которые дрейфуют на Запад за ее деньги.

«Если пойдет в сторону интеграции в Россию, это все равно рано или поздно дойдет до того, что будет поставлен вопрос, а нужна ли декоративная независимость Белоруссии – в этом они правильно предполагают. А вот Западу декоративная независимость будет нужна. Здесь вопрос второй – Западу декоративная независимость республик нужна только тогда, когда это оплачивается Российской Федерацией.

Евросоюз уже не потянет расширения, вы это просто понимайте головой, что Евросоюз уже расширения не потянет. Соответственно, весь этот кризис с той же Украиной, Молдавией состоит всего лишь в том, что мы уже не хотим платить. А кто решил, что если мы решим не хотим платить за Украину, за Молдавию, кто решил, что мы захотим платить за независимость Белоруссии? Нам она ни в одно место не упиралась, эта независимость, она нам создает массу лишних проблем, вот и все», – заключил Трухан.