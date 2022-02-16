Вучич: «Будущее Сербии – независимое принятие решений в интересах своего народа»

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Во Дворце Сербии в Белграде в честь Дня государственности Сербии состоялась торжественная церемония вручения государственных наград.

Президент Сербии Александр Вучич лично вручил 88 госнаград за заслуги перед Сербией и сербским народом.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», торжественная церемония началась с исполнения гимна Сербии, в ней приняли участие председатель Народной скупщины Ивица Дачич, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, министр иностранных дел Никола Селакович и министр спорта и молодежи Ваня Удовичич.

После вступительного слова Президент вручил 88 наград «за особые заслуги, достигнутые отдельными лицами и учреждениями для Сербии и сербского народа в области общественной, экономической, образовательной, культурной, спортивной и гуманитарной деятельности». Среди награжденных – президент Республики Сербской Желька Цвиянович, депутат Скупщины Черногории от сербского «Демократического фронта» Милан Кнежевич , а также посмертно – легендарный военкор и посол Сербии в России Мирослав Лазански , герой обороны Косово от албанских боевиков – Велько Раденович .

Вучич отметил, что будущее сербской политики заключается в том, чтобы принимать наши решения самостоятельно, без давления и влияния извне, учитывая интересы своего народа, «а не личные или каких-то другие в интересах людей, которые никогда не желали Сербии и нашему народу добра».

«Сегодня мы являемся не только оплотом свободы и независимости, но и гарантом мира в этом регионе, осознаем его ценности, стремимся к продолжительной совместной жизни, добрососедским отношениям со всеми вокруг нас, – сказал президент Сербии. – Мы отдаем долг, оставленный нам всеми повстанцами Карагеоргия, Синджелича… Каждый день, делая Сербию краше. И каждая наша новая дорога, больница и фабрика, которые мы строим, – это своего рода погашение процентов за их мечты и жертвы. Несмотря на разгром как конечный результат. Первое сербское восстание показало, что Сербия полагается на себя, только на себя и что она может быть полностью свободным и функциональным государством».

Вучич также напомнил, что 15 февраля 1835 года, благодаря Сретенской конституции, Сербия стала современным государством, потому что так решили 2тысячи 400 представителей народа и более 10 тысяч наблюдателей на крупнейшем собрании в Крагуеваце.

«На том поле, под открытым небом, Сербия получила флаг, герб и ведомства, и узаконила самое главное – свободу, потому что народ, гордый, крестьянский, стойкий, решил разбить оковы и создать современное государство, без рабов, где все равны перед законом, а власть ограничена,- отметил сербский президент. – Затем феодализм был упразднен, и Сербия стала одним из самых современных государств. Мы не случайно сегодня самая быстрорастущая страна, страна строек, инвестиций, способных справиться с кризисами, от наводнений до пандемий, мы не случайно независимая страна, которая самостоятельно принимает решение о своей судьбе и будущем. Такова была задача, обязательство, которое мы получили 15 февраля в Крагуеваце 1835 года».

В торжествах также принял участие голливудский актер и большой друг Сербии Джони Депп, который несколькими днями ранее получил из рук Вучича золотую медаль за заслуги в области культуры.

«Пусть эта медаль станет воплощением моего долга перед сербским народом»,- сказал актер.

День государственности Сербии традиционно отмечается 15 февраля, наряду с православным праздником Сретенья Господня. Он был учрежден в память о первом сербском восстании 1804 года против османов, а затем первой сербской Конституции 1835 года, принятой в этот же праздничный и памятный день.