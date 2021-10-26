Вучич принял лидера боснийских хорватов

26.10.2021 22:45 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич и настоящий лидер боснийских хорватов Драган Чович провели сегодня встречу в Белграде.

Общение двух лидеров проходило на фоне политического кризиса, спровоцированного бошнякской элитой Сараево и ее западными кураторами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич и Чович не стали посвящать общественность в подробности разговора с глазу на глаз, но судя по лицам собеседников, встреча прошла позитивно.

«Мы оба констатируем, что сербы, хорваты и бошняки являются тремя государствообразующими народами Боснии и Герцеговины, которые самостоятельно могут принимать решения о своем будущем при помощи консенсуса, – написал по итогам встречи в своем инстаграм Александр Вучич. – Итак, наш ответ на все кризисы совершенно ясен – договор трех народов».

Президент Сербии написал, что разговаривал с гостем из БиГ по всем важным региональным вопросам, а также по «всем вопросам, интересующим наши народы». Также в этот момент в Загребе проходит встреча сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика с президентом Хорватии Зораном Милановичем, исход которой предсказать сложно, учитывая, что элита Хорватии традиционно зависит и выполняет волю Запада.

Боснийские сербы и боснийские хорваты являются ситуативными союзниками на фоне желания сараевской элиты создать при поддержке Запада унитарное моноэтническое и моноконфессиональное государство с доминированием бошняков-мусульман.

Республику Сербскую, как и боснийских хорватов, вынужденных, согласно Дейтонскому соглашению, жить с бошняками в одном энтитете – Федерации БиГ, подобное положение не устраивает. Причиной недовольства боснийских хорватов кроется в том, что на уровне энтитета Сараево зачастую проталкивает важные решения путем голосования большинства, а бошняков в Федерации существенно больше.

Именно благодаря голосам бошняков в Президиум БиГ был избран хорватский слуга сараевской элиты Желько Комшич, в то время как боснийские хорваты своим лидером считают Драгана Човича.