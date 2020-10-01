Вучич: «Запрет на въезд министру образования Сербии – признак слабости Приштины»

01.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Сепаратистские власти Косово запретили въезд в край министру образования Сербии Младену Шарчевичу, который намеривался принять участие в церемонии начала учебного года Приштинского университета в изгнании.

Приштина объяснила свое решение «постоянным вмешательство в усилия косовских институтов по интеграции сербской общины в Косово» со стороны главы сербского образовательного ведомства.

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Как сообщил корреспондент «ПолитНавигатора», Шарчевича уже не в первый раз пытаются не пустить на территорию отторгнутого от Сербии края.

«Очевидно, властям Приштины не нравится то, что мы проводим занятия на территории Косово и Метохии по сербской модели, и они явно ищут способы воспрепятствовать этому процессу», – заявил министр образования Сербии.

Младен Шарчевич должен был присутствовать на торжественной церемонии начала нового учебного года в Приштинском университете в изгнании в северной части Косовской Митровицы (после 1999 года вуз разделился, сербская профессура и студенты, опасаясь за свои жизни, бежали на север края, в столице же продолжает действовать албанский Приштинский университет) и раздать студенческие первокурсникам.

«Всякий раз, запрещая въезд на территорию, вы расписывайтесь в собственной слабости, – прокомментировал ситуацию президент Сербии Александр Вучич. – Потому что тем самым решаете свои партийные, политические проблемы…. Мы финансируем наши школы в Косово и Метохии, мы платим высокие зарплаты нашим учителям, и мы продолжим делать это в будущем».

Впрочем из офиса «премьер-министра» Косово Авдуллы Хоти уже стали поступать сигналы о том, что возможно Приштина под давлением международного сообщества таки сменит гнев на милость.

«Международное сообщество предложило разрешить министру образования Сербии приехать в Косово. Это связано с улучшением отношений между двумя странами, но окончательного решения еще нет», – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь главы косовского правительства Джеват Бечири.