«Вышла на@@й!» – в Славянске «свидомая» достала «мовой» пассажиров маршрутки

28.10.2020, Славянск, Сергей Вредников

В сети появилось видео скандала в маршрутном такси, где жители подконтрольного Киеву Славянска «послали» украиномовную «активистку».

Пассажиры выплеснули на бандеровку всю накопившуюся ненависть к украинским оккупантам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Очевидно, что изначально конфликт начался между «свидомой» и мужчиной, который в момент разгара перепалки сидел на месте и просто просил его не снимать. Судя по накалу обстановки, не исключено, что видео не просто так начинается с момента, когда у пассажиров лопнуло терпение.

Жительница Славянска, став невольной свидетельницей конфликта, не выдержала и высказала визжащей бандеровке всё, что думает. При этом её поддержали другие пассажиры.

«Довели страну непонятно до чего, «громадська диячка» (общественная деятельница – ред.). Приехали к нам сюда, жизни от вас нет! Заколебали «диячки», – говорили люди в автобусе.

В ответ «свидомая» начала по-украински возражать, что родилась и живёт в Славянске и разговаривает на том языке, на котором хочет.

«Ага, со Славянска, уезжай, откуда приехала. У нас в Славянске нормальные люди все, адекватные. «Диячи» со своими «мовами» уже заколебали, рассказывают, на каком языке говорить», – ответила женщина и вышла на своей остановке.

При этом «диячка» продолжила в упор снимать на телефон мужчину, который, в конце концов, не выдержал и раздражённо попросил документы, однако та сказала, что уже выходит.

«Кто ты такая, на каком основании ты снимаешь? Выходи отсюда, чтобы я тебя не видел, вышла отсюда на@@й», – напутствовал мужчина.

Данное видео вызвало ярость у «свидомых» бандеровцев.

«В Славянске, пророссийские уроды выгнали из маршрутного такси украиноязычную женщину. Послушайте манеру поведения этого ватного мусора. Особое внимание хочу обратить на быдлюка в черном картузе, что нависал в конце видео», – написал в своём Telegram-канале экс-боевик «Азова», председатель общественного совета при министерстве ветеранов Украины, нацист Дмитрий Шатровский.

При этом он призвал к расправе над участником инцидента, пообещав денежное вознаграждение.

«Если проукраинское сообщество узнает этого ватника и сделает с ним видео, где он на коленях просит прощения, то неравнодушные граждане перечислят им 2000 грн на карту монобанк», – написал каратель.