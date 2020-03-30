Взгляд из Одессы: Конец Украины. Не жалко

30.03.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

«Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое». Это я, ребята, про коронавирус. Не буду вдаваться в конспирологию. Могу быть не права, но я не из секты свидетелей выведения бацилл в лабораториях ЦРУ — ага, вот прямо на волне зарождения вирусологии в XIX веке, когда ковбои к телеграфу принюхивались.

Я сейчас о том, кто и как использует коронавирусный хайп. Америка укрепляет доллар. Китай напоминает, кто в доме хозяин. Италия демонстрирует, что такое дружба народов, благодаря за помощь тех же китайцев, Россию и Кубу — то хорошее, что мы просрали. Даром, что ли, у них Челентано в компартии состоял, а комиссар Каттани на «Миротворце» чалится. Россия первая в космос полетела и противовирусный Арбидол изобрела — все более чем понятно.

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А Украине коронавирус зачем? Объясняю. Теперь Украина наконец-то с чистой совестью проведет перепись населения, которую давно провести пора (европейская общественность бьет копытом), но которую Украина провести не может в силу чудовищности человеческих потерь!

Как-то же этот мор объяснить придется. Ибо самые огромные флаги растягивали, вышиванку не снимают, Чебурашку с Дедом Морозом запретили и даже лепили гигантский шоколадный член, заслав его на очередь в Книгу рекордов Гиннеса — ан, нет, етить его, народ все равно мрет, ну «нэсподивано якось», нелогично…

Теперь же — лафа. Даже отстрел пенсионеров легализовать можно. Они же «группа риска». «Помните социальную рекламу времен Ющенко — «Кохаймося, нас має бути 52 мільйони!»? Тогда, в 2004-м году, украинцев было 48 миллионов. Но дальнейшая череда событий — уход Крыма, война на Донбассе, вымирание от нищеты — как бы намекнула: нас намного меньше. И в так называемой мирной жизни люди вымирают от тотальной бедности. Даже на лечение бронхита собирают по соцсетям. Так что делать, как выкручиваться, чтобы показать процветание на пути в Европу?

Тянуть же со всеукраинской переписью можно долго, пока мировое сообщество не попросит… И тут — коронавирус! Какая удача. Дыки танци, гэй, гэй, гэй! То, что они там дебилы — в правительстве — я тоже не отрицаю, скорее приветствую. Трындят что-то, как на советских пластинках «Бред шизофреников для студентов-медиков». Но закулиса-то подсказывает, как это использовать, чтобы «доцильно». Ну, ляпнул глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец, что «умрут все пенсионеры». Понятно, что, в общем-то, он хотел сказать о группе риска и бла-бла-бла, НО… Ляпнул. И подал в отставку.

И вот смотрите, как все хорошо для Украины сложилось. Тут же дикое народонаселение — тот сегмент, на который работала когда-то Супрун с увещеваниями «все-таки не надо пить мочу» и «лучше вместо этого есть насыщенную белком красную икру». Так вот, как среагировал этот сегмент? Стал гнать гнусно на стариков! Повсеместно стариков стали выкидывать из транспорта. Накручивать в соцсетях комментарии типа «Куда прешь, старая кляча, без надобности?». «Вумные» посты вкидывать — «Мы свернули бизнес на время карантина, а почему эти нецивилизованные люди так не могут?».

Шушера вот на Украине бизнес свернула — по обжигу и перепродаже найденных на остановках окурков, бизнес, да. Спичрайтеры тут же настрочили мэрам и губернаторам тексты сообщений о том-де, что «Не прись, старая уважаемая тварь, в транспорт без надобности». А старики, бедные, не могли, не переться — им милостыню просить.

Тогда мэры и губернаторы лишили их последнего — льготного (бесплатного) проезда в транспорте. Это, скажем так, дичь внешняя. Дичь, не укладывающаяся в голове. Но если копнуть глубже, то основная дичь — это то, что такими действиями Украина официально признала, что старого никто лечить не будет. Слабого никто лечить не будет. Всех, кому в условиях капитализма не по карману и воспаление легких (и прочие осложнения гриппа), убедили, что они в этом сами виноваты. Руки не мыли, в трамваях ради развлечения катались (в больницу к инсультному больному памперс менять).

Теперь даже ради морального удовлетворения над могилкой не постенаешь «Но ведь согласно конституции…». Заткнись, смертник!

Так, под шумок легализовали геноцид. Украина дождалась. Даже новый голодоморный памятник ставить не надо! Это же Рай!

Я уверяю вас, что при очередной переписи или же просто оглашении статистики, когда какая-нибудь чушка из ОБСЕ или ООН спросит «А чо вас так мало?», Украина ответствует: «Коронавирус проклятый унес. Мы со всем миром». И это будет самое феерическое здобуття!

По-моему, это конец этой страны. Не R.I.P. Не жалко.