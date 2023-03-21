«Взрыв «калибров» в порту Джанкоя»: крымчане разоблачили фейк украинских ципсошников

Любовь Смирнова.  
21.03.2023 10:19
  (Мск) , Джанкой
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Беспилотники, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Следственный комитет России расследует атаку беспилотников на город Джанкой. БПЛА несли заряд шрапнели, чтобы в результате взрыва жертв было как можно больше, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация Джанкоя ввела в городе режим ЧС муниципального уровня. Нужно отремонтировать здание Джанкойского профессионального техникума, которое пострадало от падения обломков сбитого дрона и разлета шрапнели.

Следственный комитет России расследует атаку беспилотников на город Джанкой. БПЛА несли заряд шрапнели, чтобы...

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Без крыши осталось здание магазина, куда зашел единственный пострадавший от атаки дронов – мужчина прикрыл собой дочь и получил проникающее ранение грудной клетки. Его уже прооперировали, большая кровопотеря, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

«Все беспилотники сбиты над гражданскими объектами. Детей, которые находились в общежитиях колледжа эвакуировали. Будем восстанавливать общежитие в максимально сжатые сроки», – сообщил вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.

Из общежития техникума эвакуировали студентов и жителей близлежащих домов, где взрывной волной выбило стекла.

Количество сбитых БПЛА не уточняется, известно минимум о трех аппаратах, которые целились в объекты гражданской инфраструктуры и железнодорожный вокзал.

К слову, через час после атаки украинские паблики со ссылкой на ГУР сообщили о поражении дронами железнодорожного состава с ракетами «Калибр», что немало повеселило джанкойцев.

«Это же калибры! Их в Джанкое прямо на корабль грузят в знаменитом Джанкойском порту, либо через интернет. Другого не дано, – пишут горожане в местных пабликах. – Если хоть на минутку включить мозг и подумать, какой бы был салют, если бы взорвались калибры, хотя бы один. Погугли, как это выглядит!»

В СК подтверждают, что целью всех сбитых беспилотников являлись гражданские объекты. БПЛА американского производства, на пропеллере красуется надпись USA.

Тем временем, власти Джанкоя начали подсчет ущерба. Выплачивать компенсации будет резервный фонд бюджета.

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