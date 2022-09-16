Взрыв в Луганске – новый безнаказанный теракт Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В центре Луганска в здании генпрокуратуры ЛНР прогремел взрыв. На третьем этаже видны повреждения, передает местный портал ЛИЦ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«По предварительным данным есть жертвы. На месте работают аварийные и спасательные службы», – сообщил представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

Напомним, что, вопреки многочисленным обещаниям, Россия так и не начала нанесение ударов по «центрам принятия решений» в Киеве.