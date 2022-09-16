Взрыв в Луганске – новый безнаказанный теракт Украины
16.09.2022 12:10 (Мск), Луганск
В центре Луганска в здании генпрокуратуры ЛНР прогремел взрыв. На третьем этаже видны повреждения, передает местный портал ЛИЦ.
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«По предварительным данным есть жертвы. На месте работают аварийные и спасательные службы», – сообщил представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
Напомним, что, вопреки многочисленным обещаниям, Россия так и не начала нанесение ударов по «центрам принятия решений» в Киеве.
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