«Взрывы в колыбели бандеровщины»: Украину вновь накрыли ракеты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минувшей ночью Украина вновь подверглась ударам российских войск.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», воздушная тревога была объявлена во многих регионах страны, поражены были объекты в ряде областей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Так, сообщается о взрывах в Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Ровенской, Волынской, Киевской областях и Львове.

«По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами», – сообщил в своем блоге мэр Львова Андрей Садовой.

«Этой ночью несколько взрывов раздалось в Кривом Роге. Враг ударил по частному промышленному предприятию… Есть существенные разрушения цехов, уничтоженное оборудование. Сразу несколько построек загорелись. В одной из них спасатели до сих пор укротят огонь», – подтвердил прилеты глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В командовании украинских Воздушных сил традиционно уверяют, что сбили едва ли не все цели.

«Зафиксированы пуски 22 «Шахедов» и шести «Калибров». В ходе этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований «Центр», «Запад» и «Юг» Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов», – заявили в ВСУ.

«На Украине продолжается дискотека. Ночью летело и рвалось в Киеве, Киевской области, Кривом Роге, Днепропетровской, Волынской, Ровненской областях и в Херсоне. Уже вторая серия взрывов во Львове, колыбели бандеровщины. Украинское ПВО, как обычно, «працюе». Российские ракеты и дроны успешно сбиваются складами, располагами, стоянками техники и зенитно-ракетными комплексами», – комментирует последствия ударов российский блогер Сергей Колясников.