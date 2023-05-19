«Взрывы в колыбели бандеровщины»: Украину вновь накрыли ракеты

Анатолий Лапин.  
19.05.2023 08:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 887
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Минувшей ночью Украина вновь подверглась ударам российских войск.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», воздушная тревога была объявлена во многих регионах страны, поражены были объекты в ряде областей.

Минувшей ночью Украина вновь подверглась ударам российских войск. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», воздушная тревога...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Так, сообщается о взрывах в Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Ровенской, Волынской, Киевской областях и Львове.

«По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами», – сообщил в своем блоге мэр Львова Андрей Садовой.

«Этой ночью несколько взрывов раздалось в Кривом Роге. Враг ударил по частному промышленному предприятию… Есть существенные разрушения цехов, уничтоженное оборудование. Сразу несколько построек загорелись. В одной из них спасатели до сих пор укротят огонь», – подтвердил прилеты глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В командовании украинских Воздушных сил традиционно уверяют, что сбили едва ли не все цели.

«Зафиксированы пуски 22 «Шахедов» и шести «Калибров». В ходе этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований «Центр», «Запад» и «Юг» Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов», – заявили в ВСУ.

«На Украине продолжается дискотека. Ночью летело и рвалось в Киеве, Киевской области, Кривом Роге, Днепропетровской, Волынской, Ровненской областях и в Херсоне. Уже вторая серия взрывов во Львове, колыбели бандеровщины. Украинское ПВО, как обычно, «працюе». Российские ракеты и дроны успешно сбиваются складами, располагами, стоянками техники и зенитно-ракетными комплексами», – комментирует последствия ударов российский блогер Сергей Колясников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть