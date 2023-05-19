«Взрывы в колыбели бандеровщины»: Украину вновь накрыли ракеты
Минувшей ночью Украина вновь подверглась ударам российских войск.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», воздушная тревога была объявлена во многих регионах страны, поражены были объекты в ряде областей.
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Так, сообщается о взрывах в Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Ровенской, Волынской, Киевской областях и Львове.
«По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами», – сообщил в своем блоге мэр Львова Андрей Садовой.
«Этой ночью несколько взрывов раздалось в Кривом Роге. Враг ударил по частному промышленному предприятию… Есть существенные разрушения цехов, уничтоженное оборудование. Сразу несколько построек загорелись. В одной из них спасатели до сих пор укротят огонь», – подтвердил прилеты глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
В командовании украинских Воздушных сил традиционно уверяют, что сбили едва ли не все цели.
«Зафиксированы пуски 22 «Шахедов» и шести «Калибров». В ходе этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований «Центр», «Запад» и «Юг» Воздушных Сил ВС Украины уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов», – заявили в ВСУ.
«На Украине продолжается дискотека. Ночью летело и рвалось в Киеве, Киевской области, Кривом Роге, Днепропетровской, Волынской, Ровненской областях и в Херсоне. Уже вторая серия взрывов во Львове, колыбели бандеровщины. Украинское ПВО, как обычно, «працюе». Российские ракеты и дроны успешно сбиваются складами, располагами, стоянками техники и зенитно-ракетными комплексами», – комментирует последствия ударов российский блогер Сергей Колясников.
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