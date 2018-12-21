В Донецке объяснили, почему не состоялось анонсированное украинское наступление

21.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Многочисленные хищения должностных лиц украинского военного командования, в результате которых подразделения ВСУ оказались в материально-техническом плане недостаточно обеспечены, а также ряд других причин, привели к неготовности этих подразделений к активным боевым действиям.

Такую информацию озвучил сегодня в ходе брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности он сообщил, что по данным разведки ДНР в штабе ОТГ «Восток» проводится очередное расследование по факту утечки информации, позволившей сорвать наступление украинских войск на Мариупольском направлении.

«В ходе проверки выявлены многочисленные преступления должностных лиц штаба ОТГ «Восток», ряд из которых вовлечены в коррупционные схемы, «существенно подрывающие» качество материально-технического обеспечения в частях и соединениях. В частности, инспекционной комиссией по тылу выявлены следующие недостатки:

в связи с организованной торговлей ГСМ во всех подразделениях «ООС» заправка боевых бронированных машин составляет не более 50% установленных норм;

из-за отсутствия топлива в большинстве соединений не осуществляется подвоз хлеба на взводные и ротные опорные пункты;

личному составу новое вещевое имущество в установленные сроки не выдается, при этом старое обмундирование пришло в негодность;

в механизированном батальоне 28-й механизированной бригады часть личного состава зимней формой одежды и обувью не обеспечена, при этом из жалоб боевиков известно, что в магазинах и на вещевых рынках близлежащих населенных пунктов новой военной формы стало заметно больше;

во всех подразделениях на передовой доставка дров не производится, для обогрева используются спиленные деревья в близлежащих лесопосадках», –сообщил Эдуард Басурин.

Кроме того, по его информации, во всех соединениях и подразделениях выявлены проблемы с медицинским обеспечением.

«Наиболее критическая ситуация сложилась в 79-й десантно-штурмовой бригаде. Дошло до того, что боевики закупают все необходимые для лечения лекарства и средства перевязки в Мариуполе. Важно отметить, что эти недостатки по медобеспечению выявлены заместителем председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Корчинской О.А.», – отметил официальный представитель НМ ДНР.

Он также добавил, что наибольшую озабоченность у депутата вызвала санитарно-эпидемиологическая ситуация в передовых подразделениях боевиков, а именно катастрофическое количество крыс, при этом жалобы личного состава на участившиеся случаи нападения грызунов остаются без внимания командования.

«Данным фактом уже заинтересовалась военная прокуратура Украины. По мнению прокуроров, отсутствие кладбищ вблизи позиций 79-й десантно-штурмовой бригады и наличие крыс в окопах, свидетельствует о проведении незаконных захоронений погибших боевиков на позициях для сокрытия потерь», – добавил в заключение Басурин.