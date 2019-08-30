«Я не хочу пугать»: Украина потеряла картофельную «незалежность»

30.08.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине сложилась катастрофическая ситуация с картошкой, количество которой резко снизилось в связи с низким урожаем, что приведет к значительному росту цен на данный продукт и небывалой волне импорта.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель «Союза украинского селянства» Иван Томич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему такая ситуация, в первую очередь, с картошкой и овощами, которые снижают цену, а картошка увеличивает? Тут два основных фактора: первый – это погодные условия, которые сложились в этом году, и неурожай почти в три раза ниже в сравнении с прошлым годом. Мы соберем за последние 10-15 лет наименьший урожай картошки и, соответственно, цена будет самой высокой за последние два десятка лет», – отметил аграрий.

При этом, по словам эксперта, спасти ситуацию сможет только импорт картошки из соседних стран.

«Я не хочу пугать, но к большому сожалению, будет не в три раза выше цена на картошку. Не будет хватать 70-80%, чтобы придомовые хозяйства имели у себя в погребе картошку, тем более посадить весной, посадка вообще будет золотая. Это нужно сейчас учитывать.

Исправить ситуацию у нас возможности практически нет. Будет исправлять ситуацию Белоруссия, но она не сможет исправить, будет российская картошка идти в обход через Белоруссию, но тоже не в полном объеме, и Польша будет исправлять», – резюмировал Томич.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что фермеры из Николаевской и Херсонской областей Украины жалуются, что несут убытки из-за введенной Украиной блокады Крыма.