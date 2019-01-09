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09.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Мнение, Политика, СМИ, Украина
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Янукович может закончить войну на Донбассе – американские СМИ

На Донбассе, несмотря на рождественский режим тишины, продолжают гибнуть люди. По крайней мере по одному военному погибло с каждой стороны, и более десятка пострадали в течение нескольких дней после Нового Года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в своем материале пишет автор  американского издания The Washington Times.

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Он отметил, что это происходит во время предполагаемого перемирия, которое должно было продлиться до Рождества при посредничестве Трехсторонней контактной группы, состоящей из России, Украины и ОБСЕ.

И что, кроме военных, ежегодно сотнями гибнут гражданские лица, оказавшись под перекрестным огнем между двумя хорошо вооруженными военными группировками.

“Это – война с использованием артиллерии, в которой случайные снаряды обычно приземляются в районах, населенных гражданским населением. ООН заявляет, что в этих районах сконцентрированно проживает одна из самых больших групп пожилых людей (более 30%) из когда-либо происходивших военный конфликтов”, – пишет автор Л. Тодд Вуд.

Он добавляет, что население Донбасса все чаще сталкивается с потерей базовых сервисов – водоснабжения, канализации, питания, здравоохранения. Все это происходит при минусовых температурах, на пятый год войны.

“Права человека на Донбассе не интересуют никого вообще”, – говорится в материале.

По данным ООН, с начала конфликта в 2014 году более 3 000 мирных жителей были убиты и до 9 000 получили ранения. Урсула Мюллер, помощник генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора по вопросам чрезвычайной помощи призвала, обе стороны улучшить условия пересечения “линии соприкосновения”. Также она сказала, что обеспечение основными коммунальными услугами, особенно системами водоснабжения и канализации, требует срочного улучшения.

В материале говорится, что у России нет стимулов для прекращения конфликта, поскольку НАТО не примет Украину, пока она находится в состоянии “горячей фазы” войны. А Москва не хочет членства Украины в НАТО.

“Возможно, обещание неприсоединения к альянсам от Украины могло бы сработать, чтобы тем временем была возможность укрепить собственный военный потенциал Киева для обеспечения своей территориальной целостности. Возможно, это может дать России стимул прекратить убийства и оказать давление на сепаратистов”, – предположил автор, не исключив, что экс-президент Виктор Янукович также мог бы сделать заявление, например, предложить сепаратистам сотрудничать с международным сообществом и положить конец конфликту.

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