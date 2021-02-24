Янукович сам сдал себя заговорщикам, а страну на поругание майдану

24.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

МВД Украины еще в 2013 году предоставило тогдашнему президенту Виктору Януковичу доклад о готовящемся государственном перевороте.

Об этом в интервью youtube-каналу «Антонимы» заявил бежавший в Россию экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он принял эти документы к сведению, попросил их оставить. Мол, он проанализирует, подумает. Это был аналитический доклад, основанный на фактах, подтвержденный доказательствами. Мы прогнозировали, что политические события произойдут в 2015 году, когда Янукович намеревался идти еще на одни выборы. Мы не предполагали, что будет событие, которое позволит раньше мобилизовать эти силы. Силы были, они готовились в специальных лагерях. Их финансировали и с Запада, и украинские олигархи», – сказал Захарченко.

По его словам, официально уголовное дело по факту государственного переворота было возбуждено 9 октября 2014 года.

«Мы изъяли сервера по заявлению физических лиц, которым они принадлежали. Они их сдали в аренду партии «Батькивщина». На тот момент председателем партии был Яценюк. На этих серверах обнаружилась очень интересная информация, в том числе и о зарубежном финансировании. Кроме того, мы получили информацию о поставках оружия нелегальными путями из-за рубежа. Мы это дело передали в СБУ. Там его расследовали три дня и прекратили. По моему мнению, этого не могло произойти без политического решения», – сказал Захарченко.

Он считает, что прежде всего в СБУ не захотели выходить в Верховную раду с ходатайством о лишении неприкосновенности депутатов-майданщиков.

«Я думаю, что это была договоренность между президентом и политическими силами, которые тогда его поддерживали в Верховной раде. Это Партия регионов и коммунисты. Часть элит заняла совсем другую позицию. Это Левочкин, Фирташ, Бойко, Хорошковский. У Пинчука есть своя история с западными спецслужбами. У них у всех болевые точки – денежные средства на Западе», – сказал Захарченко.