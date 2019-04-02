Выборы
//exit;
02.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Политика, Украина
Просмотров:

Юго-Восток поднялся против режима – киевский социолог

Явка в восточных и южных областях Украины на нынешних выборах была значительно выше, чем на предыдущих, поскольку людей идти на выборы мотивировало недовольство властью и ее политикой.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель социологических программ Центра социальных исследований «София» Александр Левцун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Рост явки в восточных областях поражает. Например, в Харьковской области явка выросла на 17%. Одна из причин – население Юго-Востока активно стремится выразить свое недовольство политическим курсом власти. Оно не желает, чтобы победил Порошенко. Поэтому люди активно шли на выборы», – сказал Левцун.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть