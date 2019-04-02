Юго-Восток поднялся против режима – киевский социолог

02.04.2019, Киев, Игорь Петров

Явка в восточных и южных областях Украины на нынешних выборах была значительно выше, чем на предыдущих, поскольку людей идти на выборы мотивировало недовольство властью и ее политикой.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель социологических программ Центра социальных исследований «София» Александр Левцун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рост явки в восточных областях поражает. Например, в Харьковской области явка выросла на 17%. Одна из причин – население Юго-Востока активно стремится выразить свое недовольство политическим курсом власти. Оно не желает, чтобы победил Порошенко. Поэтому люди активно шли на выборы», – сказал Левцун.