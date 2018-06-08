08.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Юрист объяснил, что Украина попала в ловушку Стокгольма

Поставки газа на Украину начнутся только после того, как «Нафтогаз» подпишет новое соглашение с «Газпромом», поскольку решения Стокгольмского арбитража нарушили баланс в отношениях между двумя компаниями.

Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

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«Поставки не начались. Для того, чтобы они начались, необходимо подписание дополнительного соглашения. На этом настаивала в первую очередь украинская сторона. Есть документальные подтверждения. За время между двумя арбитражными решениями произошли определенные события, которые разрушили баланс. Без его восстановления невозможно восстановить поставки», – сказал Медведев.

Юрист «Газпрома» Сергей Кузнец пояснил, что российскую компанию не устроили решения Стокгольмского арбитража.

«Суд вмешался в наши отношения неудачно. Стороны провели целый ряд переговоров, где «Газпром» обозначил свои требования, украинская сторона их отвергла. «Газпром» обратился в арбитраж с новым иском, в котором просит либо восстановить баланс, либо отменить контракты как не отвечающие больше нашим отношениям», – сказал Медведев.