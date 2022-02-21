Ющенко: В ближайшие 20 лет вторжения на Украину не будет

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Новости Украины

Остановить «российскую агрессию» поможет, в первую очередь, «украинский дух».

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Убежден, что на Украину в ближайшие два месяца и двадцать лет, на нас никто не нападет. Для нас важно укреплять нашу армию, но не менее важно, а, может быть, и более важно – укреплять наш дух. И тогда нам ни Путин, никто не страшен», – скзаал экс-президент.

При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос, не планирует ли его жена уезжать в США.

«Я с первого дня говорю – нет логики того, чтобы сейчас началась военная фаза по другой границе, чем ЛНР/ДНР и линия разграничения. Нет логики», – ответил Ющенко.