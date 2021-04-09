За что на Западе ненавидят Александра Невского

18.04.2021, Москва, Александр Ростовцев

18 апреля – важная дата в календаре памятных дат России. В 1242 году русские воины под предводительством Александра Невского нанесли сокрушительное поражение рыцарям Ливонского ордена на Чудском озере. Подобно Петру Великому, Суворову, Кутузову и советским архитекторам Победы в Великой Отечественной войне, Александр Невский был и остаётся одной из наиболее почитаемых в народе исторических личностей, сыгравшей ключевую роль в становлении русской цивилизации.

В этой связи нашими «западными партнёрами» при поддержке альтернативно одарённых деятелей соседней «аграрной сверхдержавы» ведётся целенаправленная и длительная информационная атака, принижающая или очерняющая заслуги Александра Невского.

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В 2017 году, к 775-летней годовщине Ледового побоища медиагигант Би-би-си выпустил сюжет, в котором журналисты и «британские учОные» всячески занижали значимость победы русских войск над «псами-рыцарями». Вышло так, будто разгром крестоносцев имел «ничтожное геостратегическое значение», а сама идея натиска Ливонского ордена на Восток – не более, чем досужая побасенка.

Как бы предвосхищая выводы «стратегических партнёров», на Украине внезапно решил поиграть в экспертные игры тогдашний генпрокурор Юрий Луценко, во всеуслышание заявивший, будто ни с какими крестоносцами Александр Невский на льду Чудского озера не сражался, а являлся «отцом-основателем лживого Русского мира», мешающего жить и кушать «украинским патриотам».

Взрыд свидомой души украинского генпрокурора подхватили сетевые бандеровцы, вылившие на просторы соцсетей конспирологические изыски, от которых способен побледнеть даже такие матёрые «исследователи» альтернативной истории, как акадэмик Фоменко и его подельник Носовский.

Одним из перлов свидомой исторической мысли стало заявление, будто рыцарей в Ледовом побоище разбил никакой не русский князь, а и вовсе пробегавший мимо по своим делам монгольский хан Батый. А что касается Александра Невского, то участия в битве на Чудском озере он не принимал, поскольку был захвачен Батыем для братания с ханом Узбеком.

Судя по всему, что экс-генпрокурор Луценко, что сетевые «эксперты-патриоты» учебники истории в лучшем случае пустили на самокрутки, иначе они бы знали, что хан Узбек появится на свет через 20 лет после смерти Невского.

Экс-генпрокурор Украины Луценко с единомышленниками

Впрочем, мнение шароварных деятелей с их грубейшими ляпами мало кого может ввести в заблуждение. А вот немецкие и британские пропагандисты, подтянувшие к себе на подмогу матёрых исторических фальсификаторов, действуют гораздо тоньше и ведут подкоп под значимые для России исторические события уже давно.

К примеру, для умаления побед князя регулярно вбрасываются доводы, будто в плен княжеским дружинникам и ополченцам попала горстка – едва ли десяток рыцарей.

Однако любой интересующийся историей средневековья человек знает, что полноправных «братьев» в рыцарских орденах было немного. Однако у каждого «брата» была многочисленная свита из «полубратьев», оруженосцев, слуг и дружинников, набранных из эстов, латгальцев и прусов, а их уж точно никто не считал.

Из малочисленности пленных «братьев» «британские учОные» делают многозначительный вывод, будто и битва на Неве и Чудском озере была так себе – плешь комариная – малозначащие пограничные конфликты, да и деятельность Александра Невского оценивается, как вредная для западно-европейской цивилизации, поскольку, мол, русский князь отказался превратить Русь в форпост для отражения набегов татар и монголов.

Претензии довольно странные, поскольку венгерского короля Андроша II создание совместных с Тевтонским орденом форпостов от разорительных набегов половцев поставило перед крайне неприятным выбором: либо постоянное разорение земель степняками, либо переход их под покровительство Римского престола, поскольку укрепившееся на юго-востоке Трансильвании братство, отогнав кочевников, отказалось делиться оговоренной частью трофеев с местными феодалами и полностью игнорировало местное духовенство. Ну, а после того, как земли в окрестностях города Брашов Римский папа Гонорий III взял под прямое покровительство, выведя их из-под опеки венгерского короля, назрел конфликт тевтонцев с местными феодалами, отчего в 1225 году Андраш II был вынужден изгнать братство с почти что захваченных им земель.

Причитания сторонников «европейского выбора», будто бы Александр Невский, разбив рыцарей, повернул Русь лицом к тирании, азиатчине в худшем смысле этого слова, отказавшись войти в лоно западной цивилизации, – байки для слабоумных.

Во времена Александра Ярославича понятия «коллективный Запад» тупо не существовало. Европа была раздроблена на королевства и всевозможные удельные княжества, воевавшие друг с другом так часто и густо, что понятие границ становилось иллюзорным. Чего стоит только Столетняя война между Англией и Францией за престол Капетингов и примкнувших к англичанам некоторых французских баронов из шкурного желания чеканить собственные деньги и вернуть отобранные французскими королями баронские вольности.

Кстати, неприязнь западников к личности Александра Невского хорошо заметна в их отношении к одноименному фильму режиссера Сергея Эйзенштейна. Фильмы Эйзенштейна гремели по всему миру, заслуженно стали классикой, на примере которой киноакадемии всего мира учат правильно снимать подрастающее поколение, но вот именно фильм «Александр Невский» завоёвывал Запад с огромным трудом.

В частности, в США он шёл только в закрытых показах, хотя на президента Рузвельта картина произвела хорошее впечатление и даже растрогала. А вот в послевоенном ФРГ почти до начала 1960-х лента была под запретом и даже для специально подпущенного к закрытым показам контингента её крутили в сильно урезанном варианте.

Видать, крепко ударил по тевтонам Александр Невский, что даже их отдалённые потомки на века затаили злобу.

Влияние фильма в нашей стране невозможно переоценить. Для своего времени картина «Александр Невский» стала, как сейчас бы сказали, долговременным хитом, а образ актёра Николая Черкасова стал основой для изображения Александра Ярославича, включая учреждённый в его честь орден в 1942 году.

Что касается цивилизационного выбора Александра Невского, то он был достаточно очевиден. С начала второго тысячелетия шло активное вытеснение германцами славян и родственных им балтов с территории Восточной Германии и Прибалтики. И если Карл Великий разделял и властвовал, тесня или стравливая сорбов и полабских славян, то уже в 1147 году по инициативе Бернара Клеровского, духовного учителя и наставника Папы Евгения III, против славян Прибалтики был объявлен крестовый поход, сопровождавшийся «natio deleatur» – истреблением народа.

Особенно жестокими оказались Ливонский и Прусский крестовые походы, в ходе которых значительная часть Восточной Германии была очищена от населявших её славян-автохтонов, а те, что остались в живых, подверглись форсированной ассимиляции.

В середине XIII века Римский престол обратил свой взор на русские земли и их православное население. Папа Александр IV «подарил» эти земли Тевтонскому ордену, призвав «привести к повиновению живущих там схизматиков». Папа Урбан IV, в свою очередь, причислил русских, литовцев и татар к врагам христианской веры.

В 1234 году, когда Александру было 14 лет, его отец Ярослав Всеволодович разбил войска Ордена меченосцев на реке Омовже, так что на какое-то время «культуртрегеры» притихли. Однако монголо-татарское нашествие на Русь и наущение Римского папы воодушевило их на новые походы.

Молодой князь Александр Ярославич дважды нанёс тяжкие поражения «европейской коалиции», заставив перейти их на язык дипломатии.

Когда некоторые «эксперты» называют Невского «ордынцем», они просто не понимают вполне очевидных мотивов, заставивших князя дать обет дружбы и верности хану Батыю.

Александр понимал, что размах ордынского нашествия ужасает. Но при этом татарская власть не проникала во все сферы русской жизни. Они облагали данью, жестоко наказывали за неповиновение, не стремясь, однако, вмешиваться устроенный быт и не принуждали менять веру. Для представителей духовенства у ордынцев были даже своеобразные льготы – они освобождались от уплаты налогов. Да и сами татары были веротерпимы в отличие от упоротых «западных партнёров».

А вот столь привлекательное, на первый взгляд, сближение с католической Европой повлекло бы за собой в итоге смену вероисповедания, культуры, семейного уклада и быта. Ставя перед собой задачу освободить земли от ордынцев, Ливонский и Тевтонский ордена попутно стремились захватить русские земли, беспощадно устанавливая на них свои законы и порядки.

Опять же, когда некоторые критики поднимают вой о жестокости Александра Невского к новгородцам, они как-то забывают, что Новгород не был затронут нашествием Орды, и его отцы, как и население, не очень понимало, зачем им платить дань каким-то далёким ханам.

Вопрос, однако, стоял в выживании не только Новгорода, но и других русских земель, и если бы ордынцы осерчали из-за неуплаты дани в полной мере, худо пришлось бы всем, включая новгородцев. За это и карал князь разжигателей и горлопанов.

Именно этот трудный выбор Александра Невского сохранил Руси самобытность, уникальность и саму жизнь, чтобы в будущем объединиться, оформиться в великую державу от Балтийского и Черного морей до Тихого океана, чтобы состоялись блистательные победы Суворова и Кутузова, и по цепочке – Победа 1945 года, когда над павшим Берлином красное штурмовое знамя подняли солдаты Советского Союза – высшей формы развития России.

Вот за это на Западе и среди его холуёв и ненавидят Александра Невского. И по той же причине для каждого русского человека он должен оставаться навсегда одним из самых почитаемых исторических деятелей.