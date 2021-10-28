Зачем РФ даёт жителям Донбасса паспорта, если их не защищает – Скабеева

28.10.2021 19:57 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Жители Донбасса якобы могут самостоятельно справиться с угрозой украинских «Байрактаров», просто перехватывая управление над ними.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Теперь на Донбассе знают, что «Байрактары» будут наносить огонь, сто процентов. Но на Донбассе ведь живут умные люди, они точно знают, что делать – «Байрактар» начинает неожиданно приземляться. Но не на украинской территории, а в Донецке они будут садиться один за другим. И они очень быстро закончатся – в течение дня», – сказал он.

В свою очередь, телеведущая Ольга Скабеева заявила, что такая позиция является издевательством над жителями Донбасса – Россия не должна бросать их один на один с Украиной.

«То есть, вы предлагаете жителям Донбасса спасаться самостоятельно? А не является ли эта позиция издевательской? Кто-то должен помочь, подсказать, какое-то оружие должно появиться в самое ближайшее время. Потому что при отсутствии российской реакции… посмотрите, что происходило всю минувшую ночь – они сознательно запускали «Байрактары» и проводили акции устрашения. Где официальная Москва? Она молчит. Украинцы издеваются над Донбассом – то ли нарываются, то ли ожидают наших каких-то действий», – сказала она.

Более того, Ольга Скабеева подчеркнула, что если Москва в ближайшее время не отреагирует на многочисленные украинские провокации в Донбассе и не защитит своих граждан, то ценность российского паспорта в регионе может сильно упасть.

«Если РФ в любом случае считают стороной конфликта, если все шишки всё равно летят в сторону Москвы, то хватит нам стоять на месте – пора идти и освобождать этих людей. Хотя бы в количестве тех тридцати семи человек. Иначе я вообще не понимаю, зачем вообще всё это было нужно – зачем их просили участвовать в наших выборах? Если их интересы прямо сейчас совсем никто не представляет, кто будет верить РФ, кому будет нужен паспорт России?» – добавила телеведущая.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров отметил, что пришло время решительно решать украинскую проблему – дипломатическим или военным путём.

«Если на старте Нормандского формата и Минских договорённостей была озвучена позиция Германии и Франции, что Россия была стороной конфликта, тогда пусть они объяснят, для чего тогда самодостаточной России привлекать ЛДНР? Какая логика? Наверное, эти вопросы надо ставить ребром. Потому что, если мы не выйдем из неопределённости в отношении статуса конфликта, то не сможем сдвинуться ни на один шаг в направлении политико-дипломатического урегулирования. Будет только другой вариант – война», – заключил Килинкаров.